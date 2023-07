Chelsea est prêt à faire des folies pour Moisés Caicedo

La suite après cette publicité

Véritable étoile montante en Premier League, Moisés Caicedo (21 ans) a éclaté aux yeux des spécialistes du football anglais comme une évidence. Doué techniquement, doté d’une capacité de récupération et d’un volume de jeu hors-norme, l’Équatorien a vite fait l’unanimité. Le joueur de 21 ans a disputé 43 matches l’an passé (1 but et 1 offrande) où il a été l’un des hommes forts du Brighton & Hove Albion mené par Roberto De Zerbi. Il s’était montré en évidence aussi durant la Coupe du monde avec l’Équateur dont il est un cadre depuis trois ans (32 capes, 3 buts).

Dés lors, son avenir chez les Seagulls est incertain et déjà en janvier dernier, Arsenal et Chelsea s’étaient livré une lutte féroce pour arracher la signature du natif de Santo Domingo. D’ailleurs, il avait demandé à son club de faciliter son départ lors du dernier mercato hivernal : «je suis fier de pouvoir apporter une indemnité de transfert record à Brighton, ce qui leur permettra de la réinvestir et d’aider le club à poursuivre sa réussite. Les fans m’ont pris dans leur cœur et ils seront toujours dans mon cœur, alors j’espère qu’ils peuvent comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité.» Finalement, il est resté et a même prolongé jusqu’en juin 2027.

Brighton réclame un transfert record

Malgré ce contrat long, Moisés Caicedo continue d’alimenter les rumeurs de transfert et sa présence du côté de Brighton pour la saison prochaine n’est pas encore garantie. Toutefois, Arsenal a décidé de cibler un autre joueur et s’est offert la signature de Declan Rice. Cela a ainsi laissé le champ libre à Chelsea qui négocie depuis quelques semaines pour Moisés Caicedo. Les Blues ont fait une première approche de 60 millions de livres sterling soit 70M€ qui a été repoussée immédiatement par les Seagulls. D’après l’Evening Standard, le club londonien serait sur le point de faire une offre plus importante qui devrait ainsi atteindre 70 millions d’euros de livres sterling soit plus de 81 millions d’euros.

Une sacrée somme pour le joueur qui reste néanmoins sur une seule année référence en Angleterre, mais qui ne pourrait pas suffire face aux exigences importantes de Brighton & Hove Albion. Le club coaché par Roberto De Zerbi attend que Chelsea se rapproche des 122 millions d’euros dépensés par Arsenal pour Declan Rice. Ainsi, 100 millions de livres sterling seraient attendues par les Seagulls soit plus de 116 millions d’euros. Ce qui ferait de Moisés Caicedo la troisième recrue la plus chère de Premier League après Declan Rice et Enzo Fernàndez. Si les négociations s’annoncent difficiles avec Brighton, Chelsea sait que le joueur est séduit. «C’est une grande équipe, c’est vrai. Une équipe très historique à laquelle je ne peux pas dire non parce que c’est une très grande, historique et belle équipe» avait d’ailleurs déclaré le joueur à la chaîne équatorienne TC Television.