Barça : Ronald Koeman met la pression sur Ousmane Dembélé

Le Barça est encore loin d'avoir bouclé son mercato alors qu'il reste moins de 72 heures pour boucler des derniers dossiers. Les pistes du numéro 9 et du défenseur central sont toujours les deux priorités mais pour recruter c'est toujours la même réalité. Il faut d'abord vendre. Pas mal de Français de l'effectif sont en première ligne comme Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo et Ousmane Dembélé. L'ancien Rennais est celui qui pourrait rapporter le plus et alors qu'il semblait être réintégré doucement à l'effectif par Ronald Koeman, la donne a changé cette semaine.

Manchester United est entré dans la danse et était même proche de recruter le champion du monde. On parlait alors d'un transfert estimé entre 50 et 60 M€ mais le Barça a démenti depuis alors que plus personne ne compte sur lui en ce début de saison. Koeman lui a préféré Fati, Griezmann puis Trincão et Pedri. Le message ne peut pas être plus clair. S'il reste au Barça, Dembélé ne jouera pas ou très peu. «J'essaye toujours de concerner le plus de joueurs. C'est pour cela que je fais des changements. Si Pedri est entré, c'est qu'il le mérite et les autres aussi » a d'abord justifié le coach catalan face à la presse.

Dembélé est loin dans la hiérarchie

Il a ensuite commenté l'actualité brûlante de l'ancien Rennais. «Dembélé, c'est un autre joueur. Nous avions besoin de plus défendre (contre le Celta). Tout dépend du joueur, je ne lui ai pas parlé de son avenir, mais nous verrons. Il reste quelques jours avant la fermeture du marché.» L'entraîneur néerlandais s'est arrêté mais il a été relancé durant cette conférence de presse sur le Français, qui avait coûté environ 130 M€ à l'été 2017 pour finalement être victime de blessures à répétition en plus de ne pas avoir un comportement pas toujours en adéquation avec le monde professionnel.

«Nous avons beaucoup de compétitions de haut niveau à jouer. Il y a beaucoup de qualité dans l'effectif. À ce poste, nous avons Ansu (Fati), Konrad (De La Fuente), Dembélé, Griezmann et bien d'autres. Il y a de la concurrence. Ansu Fati est devant Dembélé, prévient Koeman. Si un joueur est mécontent, c'est mauvais. Je veux avoir un effectif heureux. Il peut être énervé de ne pas jouer, très bien, mais s'il ne veut pas être là, il me le dit. Et je vais compter sur lui, il aura des opportunités de jouer s'il n'y a rien, pas de mouvement.» Voilà qui sonne comme un avertissement pour Dembélé dont le temps de jeu sera famélique qu'il reste.