Manchester City : 10 têtes risquent de tomber !

Une bête blessée. Habituée à dominer son sujet au pays comme sur la scène européenne, Manchester City n’est plus cette équipe qui faisait peur à presque tout le monde. La machine est cassée depuis plusieurs mois. Cela a d’ailleurs coïncidé avec la blessure de Rodri, dont l’absence a totalement chamboulé les pensionnaires de l’Etihad Stadium. Sans lui, c’est une autre équipe. Plus prévisible et prenable. Mercredi soir, les Mancuniens, qui pouvaient encore se qualifier pour les 1/8es de finale de la Ligue des champions malgré leur défaite 3 à 2 la semaine dernière, sont passés à côté. Ils ont été battus 3 à 1 par le Real Madrid, qui aurait pu marquer plus de buts d’ailleurs. Après la rencontre, Pep Guardiola a été beau joueur, estimant que les Merengues étaient simplement meilleurs que ses troupes.

La fin d’une ère

Il en a aussi profité pour pointer les maux dont souffre son club depuis quelques mois. « Ce n’est pas une question d’impuissance. Nous sommes une grande équipe, mais nous avons perdu en cohérence. Quand une équipe est meilleure, on ne peut que la féliciter. Nous avons fait quelque chose d’historique dans notre pays pendant de nombreuses années en remportant tant de compétitions que nous n’avions jamais réussies auparavant. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la qualification parmi les quatre premiers en Premier League.» Mais l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich a également évoqué la fin d’un cycle pour son équipe.

« Un peu oui. Les choses ne durent pas éternellement, tout ne dure pas éternellement. Il y a des joueurs qui ont un certain âge. Nous avons remporté six Premier League en sept ans et, en Europe, nous avons atteint les quarts de finale, les demi-finales et la finale chaque année.» Les champions d’Angleterre vont donc entrer dans une nouvelle ère durant les prochains mois, avec un dégraissage et un lifting au menu. Guardiola, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027 en novembre dernier, devrait être à la baguette. Il l’a confirmé mercredi soir : «oui, je veux continuer.» Toutefois, El Chiringuito assure ce vendredi qu’il souhaite s’en aller depuis un petit moment. Dans la foulée, le Telegraph a précisé que Manchester City ne le retiendra pas si jamais il souhaite s’en aller. Mais pour le moment, c’est bien lui qui sera sur le banc anglais l’an prochain.

KDB et Gündogan sur le départ

Il sera notamment accompagné d’Erling Haaland, qui a été blindé jusqu’en juin 2034 le mois dernier. Le Norvégien dispose tout de même d’un pacte pour s’en aller quand il ressentira le besoin et l’envie. Mais Guardiola devrait avancer main dans la main avec lui durant encore quelques saisons. Le technicien espagnol pourra aussi compter sur ses recrues hivernales, à savoir Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Nico Gonzalez ou encore Vitor Reis. D’autres renforts sont attendus l’été prochain. La priorité sera de recruter un latéral droit afin de compenser la perte imprévue de Kyle Walker, qui a souhaité claquer la porte et rejoindre l’AC Milan cet hiver. Pour le remplacer, c’est Andrea Cambiasso (Juventus), qui est dans les petits papiers de la direction anglaise. On parle d’un prix allant de 60 à 70 M€ pour le joueur de 25 ans. Autre priorité des Cityzens : préparer la succession de Kevin De Bruyne.

Le Belge, qui aura 34 ans cet été, est en fin de contrat. Et pour le moment, on se dirige plus vers un départ qu’une prolongation. Le Manchester Evening News explique ce jeudi que City va devoir prendre une décision difficile pour KDB, qui arrive en fin de cycle. Idem pour Ilkay Gündogan (34 ans), dont le retour après un exil d’un an au FC Barcelone n’a pas été à la hauteur des attentes et qui est dans la même situation contractuelle que son coéquipier. Les deux anciens sont sur la sellette. D’autant que les dirigeants anglais ont déjà ciblé le successeur de De Bruyne, à savoir Florian Wirtz (21 ans, Bayer Leverkusen). Il faudra toutefois doubler la concurrence et aligner les euros puisque son club attend plus de 100 M€ pour son milieu de terrain.

Une dizaine de cas à régler

Parmi les éléments potentiellement sur le départ, on retrouve également Ederson (31 ans). Sous contrat jusqu’en 2026, le Brésilien n’est plus aussi impérial. Comme expliqué sur notre site en janvier dernier, les Mancuniens cherchent son remplaçant et ont établi une short-list où figurent Zion Suzuki (Parme), Vanja Milinković-Savić (Torino) et Michele Di Gregorio (Juventus, en prêt à Monza). À moins que les Anglais décident de promouvoir Stefan Ortega, qui ronge son frein et veut une place de titulaire. L’Allemand de 32 ans s’en ira si ce n’est pas le cas. Comme Ederson, il ne lui reste d’ailleurs qu’une année de contrat (le 3e gardien Scott Carson est en fin de contrat, ndlr). C’est aussi le cas de John Stones et Bernardo Silva, moins en verve et décevants, ainsi que de James McAtee, qui est dragué en Allemagne par Leverkusen.

Il faudra prendre une décision pour eux cet été, sous peine qu’ils partent libres dans quelques mois en cas de non-prolongation. Il faudra aussi régler les cas de certains éléments moins en réussite, à l’image de Jack Grealish. Sous contrat jusqu’en 2028, Jérémy Doku, lui, a émis des envies d’ailleurs alors que la concurrence se fait de plus en plus forte à son poste. En janvier, Sport a annoncé que ses agents ont tâté le terrain auprès du FC Barcelone, auquel il a été proposé. The Sun ajoute le nom de Mateo Kovacic parmi les candidats au départ. Manchester City se prépare donc à un grand chamboulement cet été avec une dizaine de joueurs qui sont potentiellement sur la sellette, et plusieurs recrues en approche, dont une qui est déjà connue de tous puisque Rodri devrait retrouver les terrains, sauf rechute. City prie pour que sa star de l’ombre soit rétablie au plus vite.