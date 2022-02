Premier League : Manchester United cale à Burnley malgré Paul Pogba

Opération rachat pour Manchester United. Éliminés de la FA Cup ce week-end par Middlesbrough, les Red Devils, avec Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d'envoi, avaient rendez-vous sur la pelouse de Burnley ce mardi soir pour le compte de la 24e journée de Premier League. S'ils pensaient rapidement ouvrir le score par Raphaël Varane de la tête sur coup de pied arrêté, les Mancuniens déchantaient aussitôt, le VAR en décidant autrement (12e). Les hommes de Ralf Rangnick ne s'en laissaient toutefois pas compter et continuaient à attaquer. Ils allaient finalement être récompensés de leurs efforts.

Et c'est un revenant, Paul Pogba, qui allaient leur donner l'avantage. Pour sa première apparition en PL depuis le 24 octobre dernier et une longue blessure, le milieu de terrain de l'équipe de France, servi par Luke Shaw, déclenchait un tir imparable et ouvrait enfin le score (0-1, 19e). MU se voyait refuser un nouveau but dans la foulée, pour une faute de La Pioche (21e). Il fallait ensuite un Nick Pope vigilant du côté des Clarets pour empêcher Edinson Cavani (33e), Bruno Fernandes (38e) et Marcus Rashford (40e) de creuser l'écart avant la pause.

West Ham passe devant

Et à force de laisser passer leur chance, les pensionnaires d'Old Trafford se faisaient punir. Jay Rodriguez, au retour des vestiaires, ne laissait aucune chance à David De Gea et remettait les deux équipes à égalité (1-1, 48e). Les protégés de Sean Dyche, comme revigorés, poussaient et se créaient plusieurs situations chaudes, grâce à leur recrue Wout Weghorst (52e), Ashley Westwood (61e) et Josh Brownhill (67e). Sonnés, les partenaires de Harry Maguire mettaient du temps à réagir, malgré l'entrée en jeu de Ronaldo en lieu et place de Cavani (68e). Il fallait attendre le dernier quart d'heure pour voir les locaux trembler.

Varane, encore lui, faisait passer un frisson dans la surface adverse, d'une talonnade bien sentier. Mais Ben Mee venait prêter main forte à Pope et préservait le résultat (79e). CR7 s'offrait la dernière occasion de la partie, mais la tête du Portugais passait au-dessus des buts de Pope (90e +1). Les derniers efforts de Jesse Lingard (90e +4) et Maguire (90e +4) ne changeaient rien. Score final (1-1). Avec ce nul, MU sort du top 4, à deux points de West Ham, vainqueur de Watford un peu plus tôt dans la soirée. Burnley reste lanterne rouge.

