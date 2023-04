Ligue des Champions, Chelsea : le discuté Frank Lampard joue très gros face au Real Madrid

La suite après cette publicité

Un obstacle infranchissable pour Lampard. Voilà à quoi s’apparente, pour beaucoup, le quart de finale de Ligue des Champions de Chelsea face au Real Madrid. Surtout qu’avant le match aller au Santiago-Bernabéu, ce mercredi soir (21h), les Blues sont au plus mal. Le licenciement de Thomas Tuchel, en septembre dernier, n’aura pas servi à grand-chose. Son successeur, Graham Potter, n’a jamais réussi à redresser la barre du côté de Stamford Bridge, malgré des dépenses XXL sur le marché des transferts. Après le nouveau renvoi de l’ancien coach de Brighton, Todd Boehly a donc pris la décision d’installer Frank Lampard en tant qu’intérimaire sur le banc.

Mais le come-back de la légende de Chelsea, qui a entraîné le club londonien (entre juillet 2019 et janvier 2021), n’a pas bien démarré. Samedi, les champions d’Europe 2021 ont subi leur 11e défaite de la saison en Premier League à Wolverhampton (0-1), confirmant leur statut d’équipe du ventre mou (11e du classement) et leurs grandes difficultés rencontrées dans le jeu et sur le terrain depuis de longues semaines.

À lire

Karim Benzema fait sauter la banque !

Lampard a du pain sur la planche

« Il y a eu beaucoup de changements et ce n’est pas une excuse, mais les choses doivent s’améliorer et je pense que cette performance résume bien la situation. Il faut que je comprenne. Il faut s’habituer à la victoire et en faire une habitude. Nous allons travailler et recréer », expliquait Lampard, conscient qu’il va devoir cravacher, après le revers à Molineux, au micro de la BBC. Mais cette première contre-performance de l’ancien numéro 8 des Blues a forcément fait rejaillir les doutes et les nombreuses interrogations entourant le jeune entraîneur qu’est Lampard (44 ans).

Il faut dire, déjà, que ses échecs en tant que n°1, notamment à Chelsea puis à Everton après avoir fait ses gammes à Derby County (en Championship), ne plaident pas en sa faveur au plus haut niveau. Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur ce choix de la direction des Blues, qui plus est motivé par les conseils d’une star anglaise. Notamment car Frank Lampard ne jouit d’aucune véritable référence européenne et ne dispose pas d’une expérience incroyable semblant peut-être nécessaire pour remettre les pensionnaires de Stamford Bridge sur le droit chemin d’ici la fin de la saison.

Mission impossible pour les Blues ?

En nommant un intérimaire dans un moment fatidique de la saison de Chelsea, peut-être que Todd Boehly espère voir son équipe réitérer l’exploit du passé réalisé par Roberto Di Matteo (vainqueur de la Ligue des Champions en 2012). Reste à savoir si l’aura et le statut de Frank Lampard en terres londoniennes suffiront à transformer un collectif bien trop pâle cette saison. Le palmarès des Blues prouve en tout cas que même une mission a priori impossible n’est pas insurmontable. « Si je rêve encore ? Oui, c’est incroyable », a confié le technicien anglais en conférence de presse d’avant-match.

« J’ai eu la chance de diriger en Ligue des Champions et d’être ici en tant que coach alors qu’il y a une semaine, je ne savais pas que je serais ici, c’est un immense honneur. C’est un défi extraordinaire pour moi personnellement et pour le club. Et Lampard d’être clair. Mes deux passages sur le banc ? Je ne les relie pas. Je sais que j’ai joué un rôle dans le dernier succès (en C1, NDLR). Il s’est terminé lorsque j’ai quitté le club. Mon rôle a été plus important l’année précédente. Tout le mérite revient à Thomas (Tuchel) et à l’équipe à partir de ce moment-là. Je suis très fier de revenir et d’essayer d’aider l’équipe à se développer. »

Et si Chelsea réitérait les exploits du passé…

Voilà déjà une bonne base sur laquelle s’appuyer, surtout face à un adversaire redoutable et calibré pour ces échéances importantes en Europe. « Le Real Madrid est favori, admet Lampard, avant d’avertir. Il n’y a pas de meilleure carotte dans le football que d’essayer de prouver aux gens qu’ils ont tort. C’est un beau défi. Le football, c’est la pression et si vous ne pouvez pas la gérer, vous n’êtes pas un grand club ou un grand joueur. » Le Real Madrid, club le plus titré de l’histoire de la compétition (14 sacres), a toutefois de quoi s’inquiéter du retour de N’Golo Kanté, qui est peut-être l’élément clé de cette équipe anglaise. « Je pense que N’Golo est un joueur spécial. [..] Il nous manque parce qu’il est très bon », a d’ailleurs rappelé le coach des Blues face aux médias.

Offensivement, Chelsea dispose d’un potentiel assez énorme et on sent qu’il pourrait bien suffire d’un déclic pour que la confiance revienne dans les rangs. Sur le papier, Lampard n’a pas grand-chose à perdre, ce qui pourrait le favoriser sur le terrain, où il est attendu au tournant. Surtout que son avenir d’entraîneur pourrait grandement dépendre de sa capacité à démontrer du caractère et à tirer le meilleur d’un effectif malade à Chelsea. À commencer par ce mercredi (21h), à Madrid.

