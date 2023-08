Man City : Pep Guardiola tacle sévèrement Chelsea

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs décennies, Chelsea ne fait pas vraiment l’unanimité en Angleterre. Sous Roman Abramovitch déjà, mais peut-être encore plus depuis le rachat du club par le consortium BlueCo et Todd Boehly. Le milliardaire américain n’hésite pas à mettre la main à la poche pour son équipe. À tel point que les Blues puissent se permettre de recruter Moisés Caicedo pour 133 M€, et de faire Roméo Lavia pour 56 M€ dans la foulée. De quoi rendre fou Liverpool, battu sur ces dossiers, mais aussi Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City. Les Skyblues affrontent Newcastle ce samedi soir, à 21h, mais avant ce choc, le tacticien espagnol en a profité pour tacler la politique de Chelsea.

«Ce que je dis, c’est que si nous l’avions fait, nous serions morts», raconte-t-il dans un premier temps. «Pour Chelsea, c’est plus facile que pour nous. Je n’ai aucune critique, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais nous serions sous surveillance comme vous ne pouvez pas l’imaginer. Je ne serais pas assis ici si nous dépensions ce que Chelsea a dépensé lors des deux fenêtres de transfert - vous (les médias) me tueriez». Pour Pep Guardiola, les Blues ont beaucoup trop de facilité à recruter, sans être investigué selon ses dires. L’entraîneur des Cityzens en oublierait presque le fait d’avoir acheté Joško Gvardiol pour environ 120 M€ cet été, sans oublier que les dépenses du club de Manchester ont été examinées depuis la prise de contrôle de Sheikh Mansour en 2008, faisant face à des accusations de la Premier League pour 115 violations des règles financières. De quoi nous réserver un alléchant Chelsea - Manchester City en novembre prochain. Le ton est donné.