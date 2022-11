PSG, Real Madrid : un nouveau club prend la pole position pour Endrick

Il n'a même pas l'âge de passer le bac et pourtant, Endrick est déjà une véritable star. Au Brésil, forcément, où il a déjà montré de très belles choses avec l'équipe première de Palmeiras, après avoir cartonné chez les jeunes de son club et de la sélection brésilienne. Mais aussi en Europe où, si beaucoup ne l'ont encore jamais vu à l'oeuvre, il est régulièrement à l'affiche des médias sportifs aux quatre coins du Vieux Continent.

Effectivement, les plus gros clubs européens sont déjà à l'affût. Depuis des semaines déjà, c'est même une véritable bataille que se livrent le Real Madrid, jusqu'ici présenté comme grand favori, le PSG et le dernier invité, Manchester City. Les Madrilènes auraient même déjà envoyé des premiers émissaires au Brésil, mais ne sont pas prêts à tout pour enrôler celui qui est considéré comme l'avenir de la Canarinha. Ils ne veulent ainsi pas participer à une course aux enchères folle et n'ont pas l'intention d'aller jusqu'à lever la clause libératoire de l'adolescent, qui s'élève à 60 millions d'euros.

Chelsea prêt à tout !

Et voilà que maintenant, en Angleterre, le London Evening Standard dévoile que Chelsea est entré dans la course... Et est même très bien positionné. Les Blues seraient même en tête de cette course pour s'offrir le prodige de Palmeiras, après des contacts entre la direction londonienne et le clan du joueur. Surtout, les pensionnaires de Stamford Bridge sont prêts à mettre du lourd sur la table pour le recruter et ne seront pas très regardants au niveau de leurs dépenses...

Et on sait que niveau financier, Chelsea, c'est du très lourd, et tout indique que si le volet économique est important dans le choix du joueur, les Blues ont énormément de chances de l'enrôler. Le média rajoute que l'entourage du joueur, et plus particulièrement son père, souhaite que l'avenir d'Endrick soit réglé début 2023, même si ce n'est qu'à l'été 2024 qu'il pourra débarquer en Europe. Autant dire que d'ici là, on va encore entendre parler de lui !