L’OM est en pleine galère pour ses latéraux !

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Sead Kolasinac a décidé de quitter la Canebière pour s’envoler en direction de l’Atalanta Bergame. L’international bosnien s’est engagé pour les trois prochaines saisons, dont une en option, avec la Dea et se frottera aux cadors italiens à compter de la saison prochaine. En attendant, le joueur de 30 ans laisse son couloir gauche vacant et force l’OM à réagir.

L’OM veut deux latéraux gauches pour l’après Kolasinac !

La Provence mentionne que le départ de Sead Kolasinac pousse, en effet, le club phocéen à revoir ses plans pour la suite du mercato estival et les dirigeants marseillais espèrent désormais recruter deux latéraux gauche pour combler le vide à ce poste, qui plus est après le retour de Nuno Tavares à Arsenal. Si Jordan Amavi est bel et bien de retour dans la cité phocéenne, la direction olympienne ne compte pas forcément s’appuyer sur celui qui revient d’un prêt décevant du côté de Getafe. Déterminé à l’idée de trouver des profils habitués à jouer dans un 4-4-2, système préférentiel du nouvel homme fort des Ciel et Blanc, Marcelino, le board phocéen multiplie ainsi les pistes.

Oui mais voilà, au poste de latéral gauche, l’OM semble en pleine galère. Si le nom d’Antonee Robinson (25 ans), actuellement sous les couleurs de Fulham, a été avancé, les Olympiens ont, en effet, très peu de chances de voir la piste aboutir. D’une part, à cause du prix demandé pour un titulaire indiscutable des Cottagers (10e de Premier League en 2022-23). D’autre part, la concurrence accrue (Manchester City, les deux clubs de Milan) et la volonté de Fulham de prolonger l’un de ses cadres à un an de la fin de son contrat complexifie fortement les choses. Et ce n’est pas le seul revers connu par Javier Ribalta et Pablo Longoria. Sur le flanc gauche, l’OM semblait également intéressé par la venue de David Jurasek…

Le chantier est également de taille à droite !

Pour autant, les dernières informations livrées par Le Phocéen ne devraient pas rassurer les supporters marseillais puisque le défenseur du Slavia Prague est en route pour le Benfica Lisbonne. À l’heure où l’OM recherche activement deux latéraux gauches, l’incertitude est donc à son paroxysme. Un flou qui ne doit pas, non plus, faire oublier les volontés de la direction au poste d’arrière droit. Avec Issa Kaboré, tout proche d’un retour à Manchester City comme nous vous le révélions dernièrement, et Pol Lirola, de retour d’un prêt d’Elche mais pas forcément dans les plans de Marcelino, Jonathan Clauss se retrouve bien seul.

Une situation préoccupante, d’autant plus que le nouveau coach des Olympiens n’a pas forcément une confiance absolue en l’ancien Lensois pour l’installer durablement au poste de latéral droit. Avec de nombreuses lacunes défensives, l’international français pourrait même quitter la Canebière puisque, selon nos informations, l’OM n’est pas fermé à une vente dès cet été. En attendant, la direction marseillaise continue de travailler. Ces dernières heures, nous vous évoquions un intérêt pour Valentin Gendrey, sous contrat avec Lecce jusqu’en juin 2024. Un dossier, là aussi, complexe au regard de la concurrence (Lille, Sassuolo, la Fiorentina, Strasbourg, Wolverhampton et la Lazio suivraient également de près la situation du défenseur) pour une opération estimée à six millions d’euros (hors primes). Que ce soit à gauche ou à droite, l’OM est donc très loin d’avoir finalisé ce chantier colossal et la suite du mercato s’annonce forcément mouvementée.