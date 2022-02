West Ham : David Moyes explique l'absence de Kurt Zouma et plaide pour le pardon

La suite après cette publicité

Le coach de West Ham David Moyes a expliqué l’absence de son défenseur Kurt Zouma lors du match face à Leicester (2-2). Après la rencontre, le coach des Hammers a expliqué pourquoi le défenseur français avait été retiré du onze de depart juste avant le coup d’envoi de la rencontre. « Il était malade avant le match, voulait jouer, nous voulions qu'il joue aussi. Il était malade pendant la nuit, il est resté à l'écart des joueurs et n'a pas beaucoup mangé » a déclaré Moyes à Sky Sports.

Le coach du Français de 27 ans qui est au centre d’une polémique après la diffusion d’une video où il maltraite ses chats, a aussi expliqué qu’il esperait que cette controverse ne ternirait pas l’image de West Ham et qu'on pardonnerait son joueur. « Le club a fait un excellent travail dans l'East End de Londres, de jeunes supporters viennent nous voir et beaucoup de bonnes choses ont été faites. Nous ne devrions pas laisser quelque chose comme ça gâcher ce qui a été fait. J’aimerais qu’on lui pardonne son erreur. » a déclaré le technicien écossais.