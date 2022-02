PL : Newcastle ramène un point de West Ham et prend ses distances avec la zone de relégation

Privé de ballon pendant dix minutes par un Newcastle en pleine confiance, les Hammers sont ensuite sortis de leur boîte par à-coups. Saïd Benrahma s'est d'abord frayé un chemin à gauche, avant de trouver Michail Antonio dans la surface des Magpies, mais l'international jamaïcain a vu son tir être contré par Matt Targett (11e). Puis, d'une ouverture millimétrée, Declan Rice a servi Ryan Fredericks dans le paquet et ce dernier a intelligemment remisé en première intention sur Jarrod Bowen, qui a finalement vu sa tentative de frappe être déviée par Martin Dubravka sur la barre transversale (20e).

Enfin, West Ham a ouvert le score sur phase arrêtée : Craig Dawson est venu piquer au premier poteau sur un coup franc bien botté par Aaron Cresswell, en profitant de la défense en zone de Newcastle pour se défaire du marquage et ainsi propulser le cuir sur la gauche du but (1-0, 32e). Mais, alors que la pause approchait, les Hammers ont manqué de concentration défensive, Rice a loupé son dégagement et Joe Willock en a profité pour égaliser d'un astucieux extérieur du pied (1-1, 45e+1). Équilibrée, la seconde période n'a pas vu le score évoluer, malgré un temps fort des locaux en fin de rencontre. Les Magpies accrochent donc un bon match nul au London Stadium qui leur permet de prendre cinq points d'avance sur la zone rouge, tandis que West Ham manque l'opportunité de mettre la pression sur United.