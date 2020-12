Real Madrid : Zinedine Zidane et le spectre d'un limogeage

Le Real Madrid s'apprête à vivre l'un des matches les plus importants de ces dernières années. La Casa Blanca, recordman des victoires en Ligue des Champions avec 13 titres, peut dire adieu à la coupe aux grandes oreilles mercredi soir sur les coups de 23h. Pour être sûre d'être au rendez-vous en 2021 en C1, la bande à Zinedine Zidane doit l'emporter face au Borussia Monchengladbach, une équipe qui lui avait donné du fil à retordre au match aller en Allemagne (2-2).

Interrogé en conférence de presse sur son possible licenciement en cas de contre-performance face au club allemand, le technicien français a assuré qu'il n'y pensait pas. « Le club fera ce qu'il doit faire. Je ne pense qu'au jeu. Et puis, le club fera comme d'habitude. Je n'y pense pas, vraiment. Le passé s'est produit, l'important est le présent. Tout ce qui doit arriver arrivera », a-t-il expliqué avant d'ajouter : « Que ce soient les joueurs, moi ou le club, nous sommes tous habitués à jouer sous pression. Nous savons de quoi il s'agit. L'important c'est de bien gérer ses émotions et de bien se préparer. » Reste à savoir si cela sera suffisant pour obtenir la qualification.