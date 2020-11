Tottenham : José Mourinho critique la forme physique de Giovani Lo Celso

Jeudi soir, Tottenham se déplaçait sur la pelouse de Ludogorets pour son troisième match de Ligue Europa cette saison. Un match important pour les Spurs qui se devaient de se reprendre après leur dernier revers sur la pelouse d’Antwerp la semaine dernière (1-0). Chose que les hommes de José Mourinho ont parfaitement réalisé ce jeudi. Kane et Lucas ont donné l’avantage aux siens en première période avant que Giovanni Lo Celso ne vienne apporter sa pierre à l’édifice à l’heure de jeu (1-3). Malgré ce but, le milieu de terrain argentin n’a visiblement pas satisfait son entraîneur qui n’a pas manqué de le faire savoir au micro de Sky Sports, lui reprochant une condition physique en dessous de la moyenne.

«Sa condition physique n’est pas bonne. Il n’a pas eu de pré-saison. Lors du confinement la saison précédente, il a eu des problèmes et n’a pas pu s’entraîner comme les autres joueurs. Durant sa préparation, il a eu des hauts et des bas. Quand il joue, je sens que ce n’est pas le Gio qu’on a l’habitude de voir, celui qui peut être un joueur incroyable. On a besoin de plus d’intensité pour être plus fort dans les transitions», a ainsi conclu le Special One.