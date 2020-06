UEFA, Fair-Play Financier : l'OM n'est pas totalement tiré d'affaire

Le verdict est tombé dans la journée de vendredi. L'Olympique de Marseille a été condamné par l'UEFA à une amende de 3 000 000 € ainsi qu'à une retenue permanente de 15% sur les revenus qu'il aurait le droit de percevoir pour toute participation aux compétitions interclubs de l'UEFA au cours des saisons 2020 / 2021 et 2021/2022. Il ne pourra également enregistrer que 23 jours pour les compétitions européennes.

Un mal pour un bien a priori, puisqu'une interdiction de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions planait au-dessus de l'Orange Vélodrome. Financièrement, cette sanction risque tout de même de faire mal au club, déjà pas forcément dans une bonne situation de ce côté là. « Pour autant, la décision de la Chambre inclut des sanctions financières significatives dans un contexte économique rendu extrêmement difficile par la crise du Covid-19. Le club décidera dans les prochaines heures s’il choisit de faire appel auprès du TAS », précisait même l'OM dans un communiqué officiel.

L'OM n'a plus de seconde chance

Et comme l'explique le quotidien l'Equipe ce samedi, le club du sud de la France est encore loin d'être tiré d'affaire. Effectivement, l'accord qui avait été passé avec l'ICFC il y a un an est annulé. Cet accord stipulait, en gros, que le club de Ligue 1 s'engageait à ne pas dépasser un certain déficit. Maintenant, l'OM n'a plus de seconde chance. Il n'y aura plus d'accord ou de négociation, la prochaine étape sera une grave sanction. « S'il ne parvient pas à équilibrer ses comptes dans un an, il n'aura plus la possibilité de signer un accord de règlement et s'exposera cette fois à une exclusion pure et simple des coupes d'Europe », précise une source proche de ce dossier au quotidien sportif.

Autant dire qu'Eyraud et ses équipes n'auront pas le droit à l'erreur sur le plan financier lors du prochain exercice. Tout commencera probablement par une série de belles ventes cet été, avec des joueurs comme Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Bouna Sarr et Morgan Sanson qui sont candidats à un départ et pourraient aider à remplir les caisses du club.