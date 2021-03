Ligue des Champions : le PSG tremble à son tour !

La nouvelle est tombée hier après-midi et elle a fait mal au Bayern Munich. Victime d’un étirement ligamentaire de son genou droit, Robert Lewandowski, la machine à marquer bavaroise, doit renoncer au quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Un énorme coup dur pour le club allemand. Côté parisien, ce forfait est bien évidemment un petit soulagement, même s’il serait fou de sabrer le champagne dès à présent, tant le Bayern reste une équipe dotée d'attaquants de qualité. Sans oublier son impressionnant collectif.

À Paris, on l’a bien compris, d’autant que le club de la capitale sait bien ce que c’est d’être handicapé par les blessures lors des rendez-vous importants. D’ailleurs, les Rouge-et-Bleu pourraient encore une fois ne pas être épargnés. Pas de Neymar au coeur des débats cette fois, mais le milieu de terrain. Déjà privé de Leandro Paredes pour le match aller (l’Argentin est suspendu), Mauricio Pochettino prie pour que Marco Verratti soit rétabli. Pour rappel, Petit Hibou a quitté prématurément le groupe italien, avec Alessandro Florenzi.

Pochettino prie pour ses milieux de terrain

Et si le latéral droit est victime d’un coup de fatigue, Verratti, lui, souffre d’une contusion à la cuisse gauche et doit passer des examens aujourd’hui. En Italie, les premiers retours conseillaient un peu de repos pour le numéro 6 parisien. Mais au PSG, c’est prudence maximale et aucun scénario n’est écarté. On se souvient d’ailleurs que la sélection polonaise annonçait seulement 5 à 10 jours d’absence pour Lewandowski. On connaît la suite. Et ce n’est pas tout.

Non utilisé lors du match face à l’Azerbaïdjan, Danilo Pereira avait disputé l’intégralité de la rencontre en Serbie avec le Portugal avant de devoir déclarer forfait pour le duel d’hier soir contre le Luxembourg. La raison ? « Danilo a des problèmes au mollet qu’il avait déjà ressentis après le match contre la Serbie », a indiqué le sélectionneur lusitanien Fernando Santos en conférence de presse après le succès portugais sur les terres du Grand Duché. À Paris, Pochettino prie donc plus que jamais pour que Verratti et Pereira ne rejoignent pas Paredes dans la liste des absents pour le choc face au Bayern.