La folle demande de Cristiano Ronaldo à Manchester United

La tension est palpable entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. De retour à l'entraînement après avoir manqué le voyage d'avant-saison de son équipe en Australie et en Thaïlande, la star portugaise s'est dépêchée de rencontrer ses dirigeants, en compagnie de son agent Jorge Mendes, pour leur faire part de ses envies d'ailleurs. C'est que l'attaquant ne compte pas faire une saison sans Ligue des Champions. Problème, les Red Devils n'ont pas l'intention de se séparer de lui.

Les solutions ne sont pas nombreuses. Soit Ronaldo reste à Manchester, soit il est prêté une saison dans un club participant à la C1, mais cela demanderait une prolongation d'une saison à Old Trafford puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat. C'est ce qu'avait osé proposer Jorge Mendes au board du club anglais. Le joueur pourrait alors vivre un an à l'Atlético de Madrid, au Bayern ou à Chelsea, les trois seuls clubs qui se sont signalés pour l'accueillir.

Jorge Mendes a proposé de résilier le contrat de CR7

Disons-le clairement, le choix quel qu'il soit, sera douloureux à faire. La réunion de mardi à Carrington entre les deux parties ne s'est en plus de cela pas bien déroulée. Chacun est resté campé sur ses positions. Selon le Daily Mail, le représentant du quintuple Ballon d'Or a formulé une autre solution. Il a carrément proposé que le contrat de l'attaquant soit résilié, à un an de son terme. Cela permettrait de se séparer en bon terme et de prendre des chemins différents.

Ronaldo aurait alors les mains libres pour choisir sa future destination et Manchester United n'aurait plus à subir le salaire colossal de son numéro 7 qui est de 430 000 euros par semaine, soit environ 1,75 M€ par mois. Ici encore, Manchester United n'a pas l'air séduit par cette idée et considère que le joueur fait entièrement partie de ses plans pour la suite. D'ailleurs, Erik ten Hag l'a intégré à un briefing d'avant-saison en compagnie des deux recrues de l'été, Lisandro Martinez et Christian Eriksen.