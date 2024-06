Rennes : deux séduisants courtisans s’activent pour Amine Gouiri

À 24 ans, Amine Gouiri vient de boucler sa deuxième saison sous le maillot du Stade Rennais. Un exercice 2023/2024 placé sous le signe de la frustration, à l’image des prestations du club breton, seulement dixième du classement de Ligue 1. Mais tout n’est pas noir pour l’ancien Niçois. Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 41 matches, toutes compétitions confondues cette année, Gouiri a quand même vécu ses premières convocations avec l’équipe nationale d’Algérie.

De plus, malgré la saison mitigée du SRFC, le Fennec garde une belle cote sur le marché. Lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2027, Gouiri plait énormément en Allemagne où deux cadors de Bundesliga ont été séduits par le profil du Rennais. Selon nos informations, il s’agit du RB Leipzig et du champion en titre, le Bayer Leverkusen.

Gouiri a la cote en Bundesliga

Concernant le RBL, la piste Gouiri est étudiée pour pallier les probables départs de Xavi Simons, dont l’avenir sera réglé après l’Euro 2024, et de Benjamin Šeško. Nous vous avons révélé d’ailleurs hier que l’attaquant slovène (14 buts inscrits en 31 matches de Bundesliga) était la priorité de Chelsea. Le profil du polyvalent Rennais collerait donc plutôt bien. Enfin, pour ce qui est de l’intérêt du Bayer Leverkusen, il convient de rappeler que le club entraîné par Xabi Alonso s’est dit séduit depuis le mois de janvier dernier.

De plus, nous pouvons vous indiquer qu’une prise de contact a déjà été réalisée avec l’entourage du joueur. Champion d’Allemagne et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le Bayer souhaite logiquement étoffer son effectif avec les départs possibles de Bord Iglesias (retour de prêt) et d’Adam Hlozek. Gouiri viendrait donc épauler Victor Boniface et Patrik Schick. Face à l’incertitude planant sur le projet du Stade Rennais, ces deux intérêts allemands ont en tout cas tout pour séduire le natif de Bourgoin-Jallieu.