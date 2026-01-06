Menu Rechercher
PL : grosse opération de Nottingham Forest à West Ham

Par Maxime Barbaud
1 min.
Morgan Gibbs-White, buteur avec Nottingham Forest @Maxppp
West Ham 1-2 Nottingham

Duel entre équipes décevantes et mal classées ce soir. Dans le cadre de la 21e journée de Premier League, West Ham recevait Nottingham Forest dans l’espoir de recoller aux basques de son adversaire direct au maintien. Seulement, trois jours après avoir offert son premier succès de la saison à Wolverhampton, la lanterne rouge, les Hammers ont vécu une nouvelle soirée très difficile à encaisser.

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
15 Logo Bournemouth Bournemouth 23 20 -7 5 8 7 31 38
16 Logo Leeds Leeds 22 20 -7 5 7 8 26 33
17 Logo Nottingham Nottingham 21 21 -13 6 3 12 21 34
18 Logo West Ham West Ham 14 21 -21 3 5 13 22 43
19 Logo Burnley Burnley 12 20 -19 3 3 14 20 39
20 Logo Wolverhampton Wolverhampton 6 20 -26 1 3 16 14 40
Un but de Murillo contre son camp (13e) avait parfaitement lancé les Londoniens, sauvés à plusieurs reprises par un Areola spectaculaire. L’ancien portier du PSG a fini par s’incliner devant Dominguez (55e) et avant d’être à l’origine du penalty sifflé contre son équipe en fin de rencontre. La faute est malencontreuse et soumise à plusieurs aléas, mais elle permet surtout à Gibbs-White d’offrir la victoire aux Reds (1-2, 89e) et 7 points d’avance sur son adversaire du jour, premier relégable et plus que jamais en grand danger. L’avenir de Nuno Espirito Santos pourrait bien s’écrire ailleurs après ce 10e match sans victoire.

