PSG : Lionel Messi incertain face à l'OL

La suite après cette publicité

Trêve hivernale passée, le monde du football reprend ses droits et le Paris Saint-Germain va effectuer sa rentrée, ce lundi, lors des 16es de finale de coupe de France contre Vannes. Un premier déplacement important avant de retrouver la Ligue 1 et un choc contre l'Olympique Lyonnais le 9 janvier prochain. Si pour la première date évoquée, il ne fait plus aucun doute que Lionel Messi, positif au Covid-19, ne sera pas disponible, sa présence pour la rencontre face aux Gones reste également très incertaine.

Présent ce dimanche en conférence de presse, Mauricio Pochettino est d'ailleurs revenu sur la situation de l'Argentin qui est, pour l'heure, bloqué en Argentine : «ça fait deux ans qu’on vit avec ce virus, tout le monde sait ce qu’on doit éviter, il y a des choses qu’on ne maîtrise pas, on peut être contagieux en prenant toutes les précautions, Leo est en contact direct avec le staff médical. Présent à Lyon ? Je ne sais pas. Tant que son test n’est pas négatif il ne peut pas rentrer d’Argentine donc on verra quand il reviendra».