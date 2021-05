Quel avenir pour Zinedine Zidane ?

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a confirmé officiellement le départ de Zinedine Zidane. À un an de la fin de son contrat, le technicien tricolore a décidé de dire stop. C'est la deuxième fois de sa carrière d'entraîneur qu'il quitte le club merengue alors qu'il y est encore lié contractuellement. En 2018, le coach français avait coupé. Cet été, la donne semble différente. Selon les informations de la Cadena COPE, en marge de l'annonce de son départ, ZZ a confié à ses désormais anciens joueurs qu'il souhaitait entraîner la saison prochaine.

Longtemps, on a pensé que la Juventus, où il a évolué en tant que joueur, pourrait l'accueillir pour lancer un nouveau cycle après le relatif échec Andrea Pirlo (4e de Serie A, vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe d'Italie). Oui, mais voilà, la Vieille Dame est tombée d'accord avec un autre ex, Massimiliano Allegri, comme l'annoncent les médias italiens. Souvent, aussi, on, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët le premier, annonce Zizou comme le successeur désigné de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France.

Quelques projets emballants

Mais l'actuel sélectionneur est sous contrat jusqu'au Mondial 2022 au Qatar et, hormis un terrible fiasco des Bleus lors de l'Euro 2020, il paraît très improbable de le voir prendre la porte. Quelles options lui reste-t-il ? Il y a des postes vacants dans certains clubs qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, compétition qu'il a remportée à trois reprises, à Lille et à l'Inter notamment, après les départs respectifs de Christophe Galtier et Antonio Conte. Le FC Barcelone cherche ouvertement un successeur à Ronald Koeman, même s'il paraît complètement fou d'imaginer le Marseillais, tellement marqué par le Real, sur le banc blaugrana.

L'Olympique Lyonnais en Ligue 1 ou Tottenham en Premier League sont des projets qui pourraient potentiellement l'emballer, l'OGC Nice, où a récemment officié son ancien partenaire en Bleu Patrick Vieira, dans une moindre mesure. Très attaché aux Girondins de Bordeaux, où il a joué et où il a failli commencer sa carrière d'entraîneur, envisagerait-il de s'associer à un ambitieux projet de reprise ? Les rumeurs les plus folles l'envoient déjà sur le banc du Paris SG, quelques heures après les révélations de la presse anglaise au sujet du mal-être de Mauricio Pochettino dans la capitale. Les candidats risquent de se multiplier dans les prochaines semaines. Le champion du monde 1998 va animer les gazettes pendant un bon bout de temps.