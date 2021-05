OM : Raymond Domenech se moque encore de Longoria et Sampaoli

Souvenez-vous, il y a quelques mois, Pablo Longoria, avait donné son avis sur le football français et les entraîneurs tricolores en général. Le nouveau président de l’OM avait estimé, à juste titre, qu’il n’y avait pas de projet de jeu chez les coachs français. De quoi faire réagir tous les entraîneurs de Ligue 1.

Après les réactions d’entraîneurs comme Antoine Kombouaré, Rudi Garcia ou Frédéric Antonetti, le président de l’UNECATEF Raymond Domenech avait également réagi avec un petit troll. « L’OM accroché au vélodrome par une équipe strasbourgeoise avec un vrai concept collectif n’en déplaise à Mr Longoria. Bravo à T. Laurey. » avait-il ainsi tweeté. L’entraîneur de 69 ans qui a participé à faire couler Nantes cette saison a récidivé après le sacre du LOSC ce dimanche. Il en a profité pour placer un nouveau pic à l’OM. « L’unecatef tient à féliciter l’OM pour sa 5ème place, et surtout les Lillois et leur entraîneur français sans concept concret de jeu pour ce magnifique titre… Bravo à F.Galtier. » pouvait-on lire sur son compte Twitter. Il a depuis supprimé son post, avant de le modifier.

L’unecatef tient à féliciter l’OM pour sa brillante 5ème place et surtout les Lillois et leur entraîneur Français sans concept concret pour leur magnifique titre . Bravo C. Galtier élu en plus meilleur entraîneur de l’année