L’épineux cas Darryl Bakola met l’OM dans l’embarras

Nouvelle page oblige, quelques nouvelles têtes ont fait leur apparition pour les débuts de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien s’appuie notamment sur quelques jeunes comme Enzo Sternal (17 ans) et Darryl Bakola (16 ans). Les deux espoirs ont participé aux premiers amicaux, rendant souvent des copies intéressantes. Preuve que l’OM compte sur eux, le premier vient de prolonger son contrat jusqu’en 2027. L’attaquant connaîtra sans doute ses premières apparitions en Ligue 1 cette saison. Pour le second, l’heure n’est pas vraiment à l’optimisme du côté de la direction phocéenne.

La Provence dévoile de nombreuses informations sur cet épineux dossier. L’OM a bien tenté de mettre la pression sur le jeune élément de 16 ans et sur son entourage en le menaçant de ne plus s’entraîner avec l’équipe première s’il ne signait pas rapidement, ça n’a pour le moment pas fonctionné, à la différence du cas Sternal. Depuis lundi, Bakola est reparti chez les U19 avec qui il a remporté la coupe Gambardella au printemps. Un retour à l’étage inférieur, d’autant qu’il a touché l’équipe première du bout des doigts.

Un dirigeant : «Il demande à être mieux payé que Murillo !»

Après s’être entrainé avec le groupe sous Gasset, le milieu offensif est entré à chaque match dirigé par De Zerbi. Il a même marqué face à Pau. La suite devrait s’écrire loin de l’OM. Le club lui a pourtant formulé une très bonne proposition. Selon La Provence, elle serait d’un salaire mensuel de 30 000 euros pour un contrat courant jusqu’en 2027, en plus d’une prime à la signature de 200 000 euros. La direction lui a également présenté des garanties sportives, renforcées par les choix de De Zerbi sur cette préparation. Bakola n’a pas répondu favorablement à cette proposition.

«Qu’est ce qu’on peut offrir de plus à un garçon de 16 ans ? C’est juste une histoire de gros sous… Ils veulent un salaire à six chiffres et une prime à sept», peste un membre de la direction, suivi d’un autre. «Il demande à être mieux payé que Murillo !» Du côté de l’intéressé, on dément ces affirmations, mettant le côté financier de côté. «Sur le plan financier, c’est un super contrat. Et si ça ne tenait qu’à ça, on aurait déjà signé les yeux fermés.» Son entourage évoque surtout des raisons sportives. Milieu relayeur de formation, il serait utilisé à tous les postes de l’entrejeu, sauf le sien.

L’OM soupçonne Bakola d’avoir un accord avec un autre club

Bakola et son clan y voient un problème pour sa progression, et ont déjà fait remonter le problème, en vain. Malgré l’intervention de Medhi Benatia dans ce dossier, d’autres reproches ont été formulés au club, comme le recrutement de deux joueurs plus expérimentés au milieu de terrain durant ce mercato (Ismaël Koné et Pierre-Émile Hojbjerg). Pour autant, au regard du gros turnover qui a lieu dans l’entrejeu, il apparaissait normal pour l’OM de recruter des joueurs d’envergure internationale. La direction ne traduit pas ce recrutement comme un obstacle à la progression de Bakola et elle conserve encore un mince espoir de régler favorablement la situation. Mais elle redoute aussi l’existence d’un accord entre le joueur et un autre club. L’OM récupérerait un petit chèque au passage.