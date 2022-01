Mercato : le FC Barcelone a désigné le successeur d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est doucement en train de se faire une raison. Il va perdre Ousmane Dembélé à l'issue de la saison. Le Français a refusé les diverses offres de prolongation, et malgré les coups de pression des uns, et les flatteries des autres, rien n'y changera. Il devrait aller voir si l'herbe est bien plus verte ailleurs, comme au Paris Saint-Germain par exemple ou bien au Bayern Munich. Il a l'embarras du choix car la plupart des grands clubs européens sont sur ses traces..

La vie sans Ousmane Dembélé, le Barça la connaît déjà en réalité. Le champion du monde a été tellement absent durant ces 5 années en Catalogne à cause de nombreuses blessures, qu'il n'a jamais vraiment pu s'installer durablement dans le onze de départ. Reste qu'il faut trouver un joueur capable de succéder à l'ancien Rennais la saison prochaine. Les recruteurs sont déjà au travail puisque Sport dévoile la principale cible en la personne d'Adama Traoré, «le meilleur profil pour déborder», précise le média.

Traoré, une cible de choix et une opération facilitée

Le musculeux ailier de Wolverhampton est dans une situation un peu délicate. Son contrat se termine en 2023 et pour le moment, il n'y a pas l'ombre d'une prolongation à l'horizon. La donne est simple, les Wolves devront le vendre rapidement s'ils veulent récupérer un chèque sur un joueur autrefois estimé entre 40 et 50 M€. Moins en forme depuis le début de saison dernière, le joueur de 25 ans a vu sa cote chuter doucement. Son club a baissé ses exigences, désormais estimées à environ 20 M€.

Les Blaugranas ne sont pas seuls dans ce dossier. Tottenham en a également fait une cible de choix mais le Barça possède deux avantages non négligeables. D'abord, l'international espagnol (7 sélections) a été formé à la Masia et garde encore des contacts avec certains membres de l'effectif de Xavi, comme Alba, Busquets, Sergi Roberto et le dernier arrivé, Ferran Torres. Ensuite, le Barça et Wolverhampton sont déjà liés par le prêt avec option d'achat de Francisco Trincão, dont l'agent n'est autre que Jorge Mendes, également représentant de Traoré. L'impresario «piloterait déjà l'opération» qui contenterait beaucoup de monde.