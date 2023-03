Ligue 1 : l’AS Monaco tenue en échec à Troyes malgré Wissam Ben Yedder

La suite après cette publicité

Après avoir essuyé deux déconvenues en Ligue Europa (élimination face au Bayer 04 en barrages) puis en championnat (lourde défaite dans le derby contre l’OGC Nice), l’AS Monaco, sort du podium par le RC Lens samedi après-midi, devait se relancer sur la pelouse du Stade de l’Aube où il affrontait l’ESTAC, sur une série presque noire (10 matches sans victoire toutes compétitions confondues, dont 9 revers). Pour ce faire, Philippe Clement alignait Kevin Volland, de retour progressif de blessure, aux côtés de Wissam Ben Yedder pour sa première titularisation depuis la mi-novembre. Côté troyen, Patrick Kisnorbo devait faire son attaque sans son meilleur buteur, Mama Baldé, remplacé dans l’axe par Wilson Odobert.

Le début de rencontre était à mettre au crédit du club du Rocher, mettant le pied sur le ballon et s’adjugeant les meilleures opportunités, notamment grâce à un Aleksandr Golovin remuant, mais pas assez précis, sur son couloir gauche (8e, 10e, 21e). Malgré cet ascendant, les Asémistes se faisaient surprendre après la première demi-heure sur un superbe travail de Rominigue Kouamé devant la surface avant de crucifier Alexander Nübel d’une frappe puissante (1-0, 31e). L’international malien n’était pas loin de réitérer si Axel Disasi n’était pas vigilant pour contrer sa tentative (36e). Les visiteurs se réveillaient ensuite mais tombait sur un Gauthier Gallon rassurant sur sa ligne pour parer le coup franc rentrant de Caio Henrique (37e).

À lire

Vidéo : les Twittos se battent pour avoir Ben Yedder dans leur équipe après son doublé

Ben Yedder n’a pas suffi

Juste avant la pause, Kevin Volland, à la suite d’une combinaison des siens dans la surface, trouvait le moyen de placer un tir à ras de terre, qui frôlait le poteau gauche du dernier rempart aubois (41e). Avec le manque de justesse monégasque allié à une efficacité troyenne clinique, l’ESTAC retrouvait les couloirs de son antre avec un avantage au score. Au retour des vestiaires, Abdu Conte voyait sa reprise croisée dégagée sur la ligne par Disasi, empêchant les locaux de faire le break (47e). Les hommes de Philippe Clement tentaient de changer le cours du jeu et ainsi faire reculer le bloc troyen, dangereux sur certaines attaques de transition, toutes neutralisées par la bonne lecture de la défense ou Nübel lui-même.

La suite après cette publicité

Trouvé dans la zone de vérité, Ben Yedder ratait le cadre de peu sur son enroulé, à peine trop à gauche des bois de Gallon (61e). Et si ce dernier était confronté à des frappes plus justes de l’adversaire, il s’imposait sur la frappe en première intention de Matazo (69e) avant de se montrer bien présent dans ses sorties aériennes et faire souffler son équipe. Les nombreux centres monégasques, quant à eux, étaient presque tous dégagés par Salmier et Porozo. En fin de rencontre, Ben Yedder renversait à lui seul cette rencontre : d’abord en deux temps sur le centre d’Embolo (1-1, 81e) avant de profiter d’un contre favorable pour pousser le ballon dans les filets vides (2-1, 85e). Troyes arrachait finalement le point du nul grâce au coup de casque de son entrant Ike Ugbo (90e+1). Un partage de points (2-2) qui permet à Monaco de reprendre sa troisième place, Troyes reste dans la zone rouge (19e) et revient provisoirement à deux points du premier non-relégable.