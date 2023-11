Equipe de France, PSG : Kylian Mbappé lâche ses quatre vérités sur son statut !

Le patron, c’est lui. Une nouvelle fois resplendissant lors de la victoire historique (14-0) des Bleus contre Gibraltar, samedi soir, Kylian Mbappé n’en finit plus de choquer la planète football. Désormais seul troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec 46 réalisations, le numéro 7 du Paris Saint-Germain écrase tout sur son passage. Fort de 300 buts en carrière (227 avec le PSG, 27 avec l’AS Monaco et 46 en EdF), le tout à seulement 24 ans, le capitaine des Bleus (74 sélections, 46 buts) a une nouvelle fois prouvé tout l’étendue de son talent sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Sous les yeux de 32758 spectateurs, le Bondynois s’est ainsi offert un nouveau récital.

300 buts en carrière !

Logiquement élu homme du match par la rédaction FM, après deux passes décisives et trois buts - dont un lob de 40 mètres - l’intéressé, qui avait récemment assuré que ce nouveau brassard l’obligeait à changer, est revenu sur cette soirée de rêve au micro de Téléfoot, ce dimanche matin. «C’est important. C’est spécial quand tu sais que certains joueurs qui ont marqué l’histoire du football ne sont pas à 300 buts. Mais pour moi, ce n’est qu’une étape. Je sais où je veux aller et je veux marquer beaucoup plus que 300 buts», a tout d’abord assuré le Tricolore, déterminé à repousser les limites de ce sport. Interrogé, par la suite, sur l’évolution dans son jeu, Mbappé a également assuré que ces changements étaient essentiels pour rester au sommet.

«Vous savez, c’est le football qui dicte son temps, qui dicte son tempo. Si tu ne changes pas, le football il passe à autre chose et on t’oublie. Même les plus grands ont dû changer des choses. J’ai joué avec Leo (Messi). Leo, il a changé son jeu. Ce n’était pas le même quand il était à Barcelone qu’à Paris et c’est ce qui lui a permis de continuer à gagner, une Coupe du Monde, des titres collectifs et individuels». Essentiel sous le maillot tricolore, précieux dans la Ville Lumière (15 buts et 1 passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues), celui qui sera libre de tout contrat en juin 2024 a, par ailleurs, justifié ce rendement impressionnant par les exigences qu’on lui fixaient au quotidien. «J’ai des équipiers et des entraîneurs qui me demandent toujours plus. Je suis très content qu’il y ait cette exigence autour de moi. Je veux continuer à progresser et aider mon équipe du mieux possible».

Le vestiaire des Bleus est complètement fan !

Des propos faisant notamment écho à la sortie remarquée de Luis Enrique, pas complètement satisfait de son protégé malgré un nouveau triplé inscrit contre le Stade de Reims. «Bien sûr, sur la feuille statistique, comme je l’ai dit déjà je touche du bois, mais je pense que ce sera toujours le cas, que j’aurai de bonnes statistiques. Dans le jeu aussi, j’ai envie d’aider mon équipe offensivement et défensivement aussi. C’est l’objectif», ajoutait, à ce titre, l’ancien Monégasque. Une chose est sûre, si certaines sources évoquaient de possibles tensions internes, notamment chez les Bleus, quant à ce statut grandissant, le capitaine des vice-champions du monde en titre semble, aujourd’hui, faire l’unanimité dans le vestiaire tricolore. «Il a cette capacité à pouvoir être très décisif, sans pour autant négliger le collectif», remarquait en ce sens Didier Deschamps, comblé par l’apport de sa star.

Un discours similaire chez certains cadres de ce groupe France. «Ce qu’il fait depuis le début de sa carrière, c’est exceptionnel», notait ainsi son coéquipier Ousmane Dembélé alors que Youssouf Fofana se déguisait lui en parfait soldat. «J’espère être à ses côtés en équipe de France pour le pousser un peu plus dans l’histoire». Même son de cloche, enfin, pour le Marseillais, Jonathan Clauss, bluffé par la maturité de son compatriote. «Il allie le leadership par ce qu’il dégage et ce qu’il fait sur le terrain. En même temps, il ne prend pas toute la place et il laisse l’opportunité à tout le monde de s’exprimer et d’être lui-même». Pilier d’un club destiné à remporter la Ligue des Champions et capitaine d’une sélection aux ambitions débordantes, Kylian Mbappé est, aujourd’hui, bien décidé à révolutionner ce jeu.