Les adieux poignants d'Ole Gunnar Solskjaer, évincé de Manchester United

«Ole repart avec nos plus sincères remerciements pour ses efforts inlassables en tant que manager et nos meilleurs vœux pour l’avenir. Sa place dans l’histoire du club sera toujours assurée, non seulement pour son histoire en tant que joueur, mais aussi en tant que grand homme et manager qui nous a donné beaucoup de grands moments», pouvait-on lire, ce dimanche matin, au sein du communiqué de Manchester United annonçant, avec regret, l'éviction d'Ole Gunnar Solskjaer. Une issue qui semblait pourtant inévitable tant les résultats des Red Devils ne suivaient pas les espoirs placés dans le club mancunien, auteur d'un mercato estival XXL avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane ou encore Jadon Sancho. Huitièmes de Premier League et humiliés par Watford samedi après-midi (4-1), quelques semaines seulement après la claque reçue contre Liverpool (0-5), les Mancuniens pointent déjà à douze unités de Chelsea, leader.

Et pour espérer se relancer, ils devront désormais faire sans le technicien norvégien qui a, cependant, tenu à réaffirmer son amour pour le club : «vous savez ce que ce club signifie pour moi et ce que je voulais accomplir ici. Pour le club, pour les fans, pour les joueurs, pour le staff. Je voulais que nous passions à l'étape suivante pour nous battre pour le titre, gagner des trophées. Je ne veux pas répondre à tout… il va y avoir des journalistes qui vont me demander des interviews, mais non, je ne vais pas faire d'interviews. Je veux le dire, je vais partir fièrement par la porte d'entrée, car je pense que tout le monde sait que j'ai tout donné pour ce club. Ce club signifie tout pour moi (...) mais malheureusement je n'ai pas pu obtenir les résultats dont nous avions besoin et il est temps pour moi de me retirer», a tout d'abord déclaré OGS dans une interview exclusive accordée au club mancunien.

Ole Gunnar Solskjaer remercie Manchester United !

Pourtant, l'aventure anglaise de Solskjaer avait parfaitement commencé à l'hiver 2018, lorsqu'il avait débarqué de Molde pour remplacer José Mourinho. L'ancien de la maison (joueur de 1996 à 2007) s'était rapidement mis les supporters dans la poche en remportant ses six premiers matches à la tête de Manchester United, devenant ainsi le premier entraîneur de l'histoire du club à réaliser cet exploit. Mais son bilan s'est progressivement dégradé et même s'il a échoué en demi-finales (2020) puis finale (2021) de la Ligue Europa et qu'il a terminé vice-champion d'Angleterre la saison dernière (à 12 points de Manchester City), le natif de Kristiansund en Norvège n'a remporté aucun trophée et n'a globalement pas donné satisfaction. Une expérience contrastée qui ne l'empêche pas de garder de très bons souvenirs et de remercier l'ensemble de l'institution.

«Je suis très, très fier. Bien sûr, c'est l'une de ces choses dont vous rêvez dans votre vie. Quand tu as été joueur, quand tu as été entraîneur de l'équipe réserve, le prochain travail donc, le seul rêve et la seule chose que tu n'as pas fait, c'est de gérer le club, et je l'ai maintenant. Ça a été absolument agréable de la première à la dernière minute, donc je dois remercier tous les joueurs parce que depuis que je suis arrivé, ce sont des gars de haut niveau, des gens de haut niveau. Certains sont venus, d'autres sont partis, mais tous ont été un groupe tellement agréable avec qui travailler. Tout d'abord, je tiens à remercier le conseil d'administration et les propriétaires de m'avoir donné l'opportunité, car ce n'est pas pour tout le monde et j'ai eu l'opportunité. Je suis tellement honoré et privilégié d'avoir eu la confiance de faire avancer le club, et j'espère vraiment le laisser dans un meilleur état qu'à mon arrivée. Je me suis fait de grands amis (...) les fans ont été incroyables. Du premier jour à Cardiff jusqu'au dernier maintenant. [Ils ont été] top, et nous nous reverrons.»

«Je veux qu’il réussisse et j’espère que j’ai jeté les bases pour que cela se produise !»

Sous le feu des critiques ces dernières semaines, OGS a par ailleurs tenu à réaffirmer qu'il avait été parfaitement soutenu en interne malgré les résultats décevants et un fond de jeu douteux : «comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans des interviews, j'ai été soutenu. Le conseil d'administration et les propriétaires m'ont soutenu [en termes de] faire venir de bonnes personnes, de bons joueurs et je pense, ou je sais, que je quitte ce club avec une meilleure équipe. L'environnement est fantastique, c'est un environnement que je suis fier de quitter car il faut prendre plaisir à venir travailler ici. Je ne veux rien anticiper, mais les deux fois où j'ai quitté Molde, ils ont remporté le championnat l'année d'après, alors tout le meilleur à celui qui prend le relais – c'est l'attente !»

Assurant enfin qu'il allait continuer à venir à Old Trafford pour regarder les prestations de Cristiano Ronaldo et consorts, Ole Gunnar Solskjaer s'est également exprimé sur ses futurs projets avant de souhaiter le meilleur à son successeur (ndlr : Michael Carrick est pour l'instant chargé de l'intérim) : «je vais passer du temps avec ma famille. Cela a probablement été la partie la plus difficile, pendant la pandémie, avec la Norvège ouverte et ici (le Royaume-Uni) fermé, ma famille est retournée en Norvège donc nous avons vécu séparés. Donc, je vais passer du temps avec eux. Ensuite, je regarderai l’équipe bien sûr et j’espère que le prochain manager arrivera et que je veux le soutenir. Je veux qu’il réussisse, j’espère que j’ai jeté les bases pour que cela se produise parce que je sais que je suis bon dans ce que je fais. Je suis sûr à cent pour cent de créer un environnement de football, c’est là que je suis bon et à un moment donné, je serai probablement de retour dans le football.» Fier de son bilan malgré une fin délicate, Ole Gunnar Solskjaer quitte donc Old Trafford l'esprit tranquille. Des adieux émouvants en attendant de revoir Manchester United au plus haut niveau...