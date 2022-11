Nottingham Forest : fin de saison pour Giulian Biancone !

Acheté à l'ESTAC 10 millions d'euros cet été, Giulian Biancone n'a fait que deux petites apparitions (et 8 bancs) en Premier League cette saison. Et le latéral droit français de 22 ans, formé à l'AS Monaco, devra encore patienter pour tenter de se faire une place dans le onze de Steve Cooper, qui vient d'annoncer que le natif de Fréjus souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou. Une blessure contractée à l'entraînement.

«Giulian Biancone manquera le reste de la saison après avoir subi une blessure au ligament croisé du genou. (...) Suite à des scans effectués au genou, les résultats ont confirmé l'étendue de la blessure», évoque le communiqué de la lanterne rouge de Premier League. «C'est une nouvelle vraiment difficile pour lui et un coup dur pour nous car même s'il n'a pas beaucoup joué, il progressait bien et c'est un joueur que nous aimons beaucoup. Nous sommes dégoûtés pour lui parce que c'est sérieux et que c'est un coup dur pour le groupe», a déclaré son entraîneur.

Steve Cooper has confirmed Giulian Biancone will miss the remainder of the season after sustaining an ACL injury.



Wishing you a speedy recovery, @g_biancone. ❤️