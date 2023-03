Cristiano Ronaldo dément avoir trompé Georgina Rodriguez

La suite après cette publicité

Après des moments difficiles à Manchester United, Cristiano Ronaldo (38 ans) semble être heureux à Al Nassr en Arabie Saoudite. Le Portugais est entouré de ses cinq enfants et de sa compagne Georgina Rodriguez. Mais l’ancienne star du Real Madrid a dû faire face à des rumeurs au sujet de son infidélité explique The Sun. Le tabloïd britannique explique que "Georgilaya", célèbre blogueuse et influence vénézuélienne, a révélé que CR7 lui aurait envoyé des SMS pour l’inviter dans sa chambre après l’avoir croisé et pris un selfie avec elle.

Sur Instagram, la jeune femme a confié : «quand j’ai lu le message, j’ai pensé que si j’y allais, nous parlerions, apprendrions à mieux nous connaître, peut-être que je pourrais prendre plus de photos. Je ne pensais pas que, dans cette situation, il y aurait du sexe. Le fait est que c’est arrivé. C’était consenti de ma part, mais malgré cela je me suis senti manipulé, par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo.» Cela aurait eu lieu le 25 mars dernier alors qu’il était en sélection. Des accusations graves que le clan Cristiano Ronaldo a démenti fermement. La porte-parole du joueur a confié : «c’est complètement faux et diffamatoire.» Le message est passé…

