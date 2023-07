Le FC Barcelone est en train de doubler tout le monde pour la pépite Arda Güler

La suite après cette publicité

S’il y a un joueur d’avenir qui fait parler de lui en ce début de mercato, c’est bien Arda Güler. Révélé en fin de saison 2021/2022, le polyvalent milieu offensif capable d’évoluer en tant qu’ailier droit a confirmé lors de cet exercice 2022/2023. D’abord hors des plans de Jorge Jesus, le joueur de 18 ans a terminé fort l’exercice, devenant incontournable. Auteur de 6 buts et 7 offrandes en 35 matches (seulement 1547 minutes), il semble avoir franchi un sacré cap, lui qui est aussi devenu international (4 capes, 1 but).

Alors qu’on aurait pu se dire qu’il faudrait attendre encore un peu pour voir des cadors européens se manifester pour lui, sa situation contractuelle a bouleversé les choses. Certes, il est toujours sous contrat jusqu’en juin 2025. Néanmoins, il dispose d’une clause libératoire de 17,5 millions d’euros. Un chiffre intéressant pour de nombreuses équipes et qui a débouché sur une belle bataille pour s’adjuger ses services. Ainsi, l’AC Milan, le FC Barcelone, le Real Madrid, Dormtund, Salzbourg, Séville et Leipzig étaient dans le coup.

Arda Güler ne veut pas être prêté

Alors que le FC Séville semblait avoir pris un avantage dans ce dossier, rien n’est encore acté et cela tombe bien pour le FC Barcelone, qui entend en profiter. Selon Mundo Deportivo, les Blaugranas sont en train de passer un sacré coup d’accélérateur dans ce dossier. Parti du côté d’Istanbul, Deco a déjà posé les bases d’un accord avec le club turc pour le transfert d’Arda Güler. D’ailleurs, le président Joan Laporta a confirmé les négociations. «Deco était à Istanbul. Maintenant, la LaLiga nous permet de faire des opérations qui ne comptent pas pour cette année. Nos recruteurs le suivaient. Nous avons aussi l’avis de Deco, qui pense que c’est un grand talent. Nous essayons de clore l’opération » a notamment lâché le dirigeant des Blaugranas sur TV3.

Le FC Barcelone devrait payer la clause de libératoire de 17,5 millions d’euros, mais pencherait pour laisser le joueur une année de plus en Turquie avec un prêt du côté de Fenerbahçe pour l’exercice 2023/2024. Deco aurait aussi rencontré le président de Fenerbahçe Ali Koç et l’optimisme serait de rigueur. En plus des 17,5M€ récoltés grâce à la clause libératoire du joueur, les Turcs devraient se voir accorder 20% sur une éventuelle revente. Le FC Barcelone pourrait aussi payer les droits de formations d’Arda Güler ce qui pourrait aussi légèrement faire monter la note.

Si tout semble filer bon train entre les deux clubs, il faudra aussi convaincre le joueur. D’après les informations du média turc Hurriyet, Deco aurait rencontré le joueur et que celui-ci ne serait pas satisfait face à la perspective de rester une année supplémentaire à Fenerbahçe. Son objectif est de partir de Turquie dès cet été. Si rien n’est bouclé, le FC Barcelone est en train de prendre un avantage certain sur la concurrence dans ce dossier.