OM-OL : les Lyonnais sont toujours bloqués au Vélodrome

Les Lyonnais sont toujours bloqués au Vélodrome. Près de trente minutes après le report de l’Olympico entre l’OM et l’OL, au Stade Vélodrome, en raison du caillassage du bus lyonnais et de la grave blessure de Fabio Grosso survenue lors de l’arrivée de l’équipe, la délégation et l’ensemble des joueurs de l’Olympique Lyonnais sont toujours bloqués dans l’enceinte du stade marseillais.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Prime Video, les joueurs et le staff de l’OL attendent encore de savoir comment ils vont pouvoir quitter le Vélodrome après cette soirée chaotique. Plusieurs membres du club attendent toujours dans les couloirs du stade. «Gâcher une fête, avec le stade plein, à 65 000 spectateurs. Même si c’est en dehors du stade, c’est inadmissible. Je suis en colère, je suis vraiment consterné de la situation», a notamment expliqué Pablo Longoria, en zone mixte.