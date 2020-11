Ligue des Champions : le Real Madrid vient à bout de l'Inter Milan après un match débridé, Liverpool explose l'Atalanta

Troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, première partie ce mardi soir, avec des chocs en stock. Le Real Madrid recevait l'Inter Milan, dans ce qui était considéré comme une finale par les deux clubs, en quête de points dans le groupe B. Le match démarrait sur les chapeaux de roue, avec beaucoup d'intensité mise par les deux formations. L'Inter entrait quand même mieux dans la partie et imposait une intensité impressionnante. Barella touchait la barre transversale (9e), Vidal s'essayait de loin (13e). Le Real répliquait par Valverde, qui ne trouvait pas le cadre sur une reprise au point de penalty (23e). Et c'est finalement Karim Benzema qui a surgi pour exploiter une mauvaise passe en retrait de Hakimi, dribbler Handanovic et tirer dans le but vide (1-0, 24e). Ce qui mettait un coup sur le crâne des Intéristes, loin d'être mauvais jusque-là.

La suite après cette publicité

Pire, les Italiens encaissaient un deuxième but sur corner, avec une tête de l'inévitable Sergio Ramos (2-0, 33e). KO l'Inter ? Non, Barella, d'une subtile talonnade, lançait Lautaro Martinez qui tirait en première intention et battait Courtois (2-1, 35e) ! Totalement fou, le match tenait toutes ses promesses. Au retour des vestiaires, l'Inter repartait à l'assaut du but de Courtois. Un gros cafouillage dans la surface madrilène n'était pas loin d'aboutir à l'égalisation. Mais le rythme retombait un peu, par rapport à la première période débridée. Zidane sortait Hazard, décevant, et Asensio, pour Vinicius et Rodrygo. Les Intéristes jouaient quand même plus haut et gênaient les relances du Real Madrid. Ils étaient récompensés avec l'égalisation de Perisic, bien servi par Lautaro Martinez (2-2, 68e). Perisic n'était pas loin du doublé sur un contre vite mené (76e). Mais le Real Madrid a des ressources mentales phénoménales, et l'a encore prouvé. Les deux Brésiliens se distinguaient, Vinicius à la passe, Rodrygo à la conclusion, d'une frappe puissante du droit (3-2, 80e). Un succès qui fait du bien aux Madrilènes, qui reviennent à hauteur du Shakhtar au classement. L'Inter est dernière de ce groupe avec 2 points.

Liverpool se régale face à l'Atalanta

Dans les autres matches, un duel intéressant avait lieu entre l'Atalanta et Liverpool. Diminués, les Reds pouvaient compter sur leur homme en forme du moment, Diogo Jota. Le Portugais lançait parfaitement les siens d'un subtil piqué et doublait la marque avant la pause. Pas inspiré offensivement, le club bergamasque ne trouvait pas la faille dans la défense remaniée des Reds, qui enfonçaient le clou dès le début de la deuxième période avec un contre supersonique de Salah, qui enroulait du pied gauche dans la lucarne. Mané aggravait la marque dans la foulée. Diogo Jota s'offrait lui un triplé ! Score final 0-5 ! Dans ce même groupe D, l'Ajax Amsterdam se déplaçait sur la pelouse de Midtjylland. Le club néerlandais débutait très fort avec deux buts dans le premier quart d'heure, dont un coup-franc direct en pleine surface marqué par Tadic. Les Danois restaient en vie avec un but de Dreyer à la 18e minute, mais ne parvenaient pas à arracher l'égalisation (1-2), restant bloqués à 0 point dans leur groupe.

Dans le groupe de l'OM, défait à Porto (3-0), il n'y avait pas vraiment de suspense sur l'issue de la rencontre entre Manchester City et l'Olympiakos. Les hommes de Guardiola n'ont pourtant pas survolé le match, marquant tôt, grâce à Ferran Torres, mais ne faisant pas le break tout de suite. Et Valbuena n'est pas passé loin de l'égalisation en début de deuxième période. Gabriel Jesus se chargeait de tuer le suspense en fin de match avec une mine du pied droit, avant que João Cancelo n'y aille de son but (3-0). Enfin, dans le groupe A, le Bayern Munich a eu droit à une belle opposition de la part du RB Salzbourg, qui a ouvert la marque dès la 4e minute par Berisha. Il a fallu un penalty de Lewandowski et un but contre-son-camp pour que les Bavarois prennent l'avantage. Manuel Neuer a dû s'employer à plusieurs reprises face à une équipe autrichienne décomplexée, qui égalisait grâce à Okugawa. Le Bayern s'en remettait au jeu de tête de Boateng sur corner puis à un contre fatal conclu par Sané pour l'emporter. Dans une fin de match folle, Lewandowski marquait de la tête et Lucas Hernandez clôturait le score (2-3). Un score flatteur acquis en fin de rencontre face à une belle équipe de Salzbourg.

Les résultats de la soirée

Groupe A :

Lokomotiv Moscou 1-1 Atlético de Madrid : Miranchuk (25e, sp) pour le Lokomotiv ; Gimenez (18e) pour l'Atlético

RB Salzbourg 2-6 Bayern Munich : Berisha (4e), Okugawa (66e) pour Salzbourg ; Lewandowski (21e, sp), Kristensen (44e, csc), Boateng (79e), Sané (83e), Lewandowski (88e), Lucas Hernandez (90+2e) pour le Bayern

Groupe B :

Shakhtar Donetsk 0-6 Borussia Mönchengladbach : Pléa (8e, 26e, 80e), Kramer (17e), Bensebaini (44e), Stindl (65e),

Real Madrid 3-2 Inter Milan : Benzema (25e), Sergio Ramos (33e), Rodrygo (80e) pour le Real : Lautaro Martinez (35e), Perisic (68e) pour l'Inter Milan

Groupe C :

Porto 3-0 OM : Marega (4e), Oliveira (28e), Diaz (69e)

Manchester City 3-0 Olympiakos : Ferran Torres (12e), Gabriel Jesus (81e), Cancelo (90e)

Groupe D :

Midtjylland 1-2 Ajax Amsterdam : Dreyer (18e) pour Midtjylland ; Antony (1ère), Tadic (13e) pour l'Ajax

Atalanta 0-5 Liverpool : Jota (16e, 33e, 54e), Salah (47e), Mané (49e)