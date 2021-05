Manchester United prépare une offre astronomique pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Si la 38e journée de Ligue 1 est très attendue en France, les amateurs de Premier League sont aussi impatients pour la dernière levée du championnat où il y a également plusieurs enjeux. Septième de PL, Tottenham se déplace à Leicester pour tenter d'accrocher une place en Ligue Europa. Et les Spurs espèrent que Harry Kane sera en forme pour certainement son dernier match avec l'équipe londonienne.

Depuis plusieurs jours maintenant, l'avenir de l'attaquant de 27 ans est au cœur de l'actualité outre-Manche et le principal concerné a récemment été clair dans un entretien : «je veux jouer la Ligue des Champions. Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux jouer dans les plus grands matches.» Cela tombe bien car ses trois plus gros prétendants, à savoir Manchester City, Manchester United et Chelsea, occupent les trois premières places du championnat. Si les Blues ne sont pas encore assurés de finir dans le Top 4, c'est chose faite pour les deux clubs mancuniens.

Anthony Martial sacrifié ?

Déjà qualifié pour la prochaine C1, Manchester United peut donc penser au mercato estival et forcément, la priorité se nomme Harry Kane. Pour devancer la concurrence, les Red Devils sont prêts à tout. Ce dimanche matin, le Times affirme que MU, qui a une très belle enveloppe pour s'attacher les services de l'international anglais (53 capes, 34 buts), prépare une énorme offre. Mais surtout, les dirigeants ont pensé à tout. Si jamais le buteur doit rompre son contrat et donc perdre de l'argent, les Mancuniens sont prêts combler ce manque à gagner et donc «indemniser» le joueur.

Mais il va falloir faire de la place en attaque et là encore, Manchester United a réfléchi. Toujours d'après le quotidien britannique, l'entraîneur Ole Gunnar Solskjær est prêt à se séparer du Français Anthony Martial, pas très performant cette saison (7 buts, 9 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues). Car la vente de l'ancien Monégasque offrirait surtout plus de liquidités pour ramener Harry Kane.