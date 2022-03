JT Foot Mercato : le PSG lance la reconstruction de son attaque

La suite après cette publicité

Le PSG veut faire peau neuve

Le mercato estival du PSG déprendra en grande partie de l'avenir de Kylian Mbappé. Un départ forcera le club parisien à recruter en masse dans le secteur offensif. D'autant qu'il faudra également composer avec le départ plus que probable d'Angel Di Maria qui ne devrait pas être prolongé. Plusieurs pistes sont déjà étudiées par l'état major parisien. Comme nous vous l'avions révélé, Paulo Dybala serait très intéressé par le projet parisien. L'attaquant argentin, qui n'a pas su trouver un accord avec la Juventus, sera libre lui aussi cet été. Toujours selon nos informations, Riyad Mahrez est également dans le viseur du PSG. En fin de contrat avec Manchester City en juin 2023, l'international algérien n'a toujours pas prolongé avec les Skyblues. Mais la concurrence sur ce dossier est très forte. Le Real Madrid, Chelsea et le Barça surveillent son cas avec attention. Selon le Daily Mail, un nouveau nom s'est ajouté à cette liste. Il s'agit de Pedro Neto, l'ailier de Wolverhampton. Ce dernier a néanmoins récemment prolongé avec le club anglais jusqu'en 2027. A cette short-list déjà bien étoffée, il faut aussi rajouter Ousmane Dembélé qui, on le rappelle, a un accord verbal avec le club parisien selon nos informations. Du beau monde en somme.

Thiago Silva veut imiter Paolo Maldini

A 37 ans, Thiago Silva continue à évoluer au plus haut niveau avec Chelsea. O Monstro, qui a récemment prolongé avec les Blues jusqu'en 2023, veut faire durer le plaisir et s'inspirer de l'un des plus grands défenseurs de l'histoire : un certain Paolo Maldini. Passé par l'AC Milan entre 2009 et 2012, le défenseur brésilien a certainement vu la trace laissée par le défenseur italien chez les Rossoneri. «J'espère pouvoir faire la même chose que Maldini à Milan, en jouant jusqu'à 40 ou 41 ans. C'est mon plan pour l'avenir immédiat et je m'y suis préparé. Je fais beaucoup de choses à la maison, comme de la physiothérapie, et aujourd'hui, j'ai un meilleur régime alimentaire qu'avant. Il faut bien s'alimenter, pas avec les mauvaises choses. Cela fait partie de ce que je dois faire pour optimiser ce processus de récupération, qui doit être plus rapide pour moi», a-t-il confié sur le site de Chelsea.

Zlatan, objectif prolongation

Autre papy du football mondial à faire de la résistance, un certain Zlatan Ibrahimovic. Âgé de 40 ans, le Suédois a encore envie de faire trembler les filets. Et il compte le faire à l'AC Milan. Néanmoins, le club milanais hésite à lui offrir une prolongation en raison de son âge avancé. Selon la Gazzetta dello Sport, l'ancien attaquant du PSG serait en tout cas prêt à baisser son salaire à deux millions d'euros pour poursuivre l'aventure. Il percevrait des bonus liés au nombre de matchs joués. Une proposition qui amènera certainement l'AC Milan à réfléchir, tant son apport sur le terrain et en dehors d'un point de vue leadership est essentiel.