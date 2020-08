Mercato : les annonces fortes du Bayern Munich

Cette semaine, Karl-Heinz Rummenigge fait la tournée des médias. Le président du Bayern Munich a choisi d'occuper l'espace médiatique à quelques jours d'affronter le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Si les questions entourant l'écurie catalane et Lionel Messi reviennent souvent, le dirigeant bavarois est régulièrement interrogé sur le marché des transferts. Un sujet qu'il accepte d'ailleurs d'évoquer bien volontiers. C'était encore le cas ce mercredi lors d'un long entretien accordé au média allemand AZ. Tout d'abord, il a répondu aux questions entourant l'avenir de Thiago Alcantara (fin de contrat en 2021), courtisé par Liverpool. «Il y a eu assez de conversations entre lui et Hasan Salihamidzic. Pendant un moment, on aurait dit qu'il voulait rester. Mais à un moment donné, il a manifestement pensé qu'il voudrait faire quelque chose de différent pour sa carrière. Thiago a 29 ans maintenant et dès qu'il atteindra la trentaine, il sera plus difficile de trouver un meilleur club en Europe. Il faut donc le comprendre un peu. Thiago a joué dans un grand club en Espagne, un grand club en Allemagne peut-être aimerait-il rejoindre un grand club en Angleterre».

Tolisso et Hernandez vont rester à Munich

Un départ du milieu espagnol n'est donc pas à exclure. Même chose concernant Javi Martinez (31 ans), libre dans un an. La porte est ouverte pour les deux hommes. De quoi faire les affaires de Corentin Tolisso (26 ans). Si son nom a été cité un temps au rayon des départs, le Français va rester à Munich, qui risque donc de se dépeupler dans ce secteur de jeu.«Je suis heureux que Corentin Tolisso revienne. Il a été blessé pendant longtemps et depuis il a rarement été à sa meilleure forme. Nous espérons que Coco va amener beaucoup de qualité lors de nos matches. Il est champion du monde. C'est un joueur qui interprète le rôle d'une façon différente de Javi Martinez et Thiago Alcantara. Coco est vraiment dangereux devant le but. Ce n'est donc pas nécessaire pour nous de faire quelque chose à ce poste». Le Bayern compte donc sur lui, mais aussi sur de jeunes éléments selon KHR. «Avec le calendrier serré que nous aurons cette saison, il est important d'avoir un effectif fourni. Nous sommes bien pourvus avec 16 ou 17 internationaux au club. C'est pourquoi nous sommes intéressés par l'idée de développer plusieurs jeunes joueurs afin de renforcer notre équipe partout».

Le patron du Bayern Munich a aussi évoqué le cas d'un autre joueur français : Lucas Hernandez (24 ans). Comme révélé sur notre site, le champion du monde 2018 a réfléchi à la possibilité de quitter son club cet été. Paris était notamment sur le coup. Mais Hernandez va bien poursuivre en Bavière. «Dans ce cas, vous devez être patient. Il a eu de la malchance avec les blessures cette saison, ce qui a fait qu'il a manqué de nombreux matches. Nous avons déjà eu un joueur dans la même situation, Bixente Lizarazu. A l'époque, lors de sa première saison au Bayern Munich, il avait eu une opération par rapport à un problème à l'aine et eu des problèmes importants. Puis, Lizarazu est devenu un champion du monde et quand il a été débarrassé de ses blessures, il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Bayern Munich. Nous sommes convaincus par Lucas Hernandez. Il peut jouer en défense centrale ou à gauche. La saison prochaine, nous aurons beaucoup d'alternatives intéressantes». Et l'une d'entre elles pourrait être David Alaba (28 ans).

Rummenigge évoque les dossiers chauds

Libre dans un an, l'Autrichien n'a pas prolongé, alors que les discussions avec son club ont été tendues puisque son agent Pini Zahavi demanderait un salaire très élevé pour son poulain. Mais Rummenigge a bon espoir. «Nous savons que nous avons avec David et David sait ce qu'il a au Bayern Munich. Son père m'a appelé et m'a dit que les discussions doivent être tranquilles et pas tendues. Je suis d'accord avec ça. Si c'est le cas, il y a toujours une chance de trouver un accord sérieux et juste. Ce n'est pas un secret que le fait que David reste est important pour nous. Il a rejoint le Bayern Munich à l'âge de 16 ans et il a joué un rôle important lors des dix dernières années. C'est un joueur de classe mondial, capable de jouer défenseur central comme latéral gauche».

Dans la même situation contractuelle, Jérôme Boateng (31 ans) revient en forme. «Sous les ordres du coach Hansi Flick, il est redevenu un joueur sur lequel on compte à nouveau, qui a réalisé de bonnes performances. C'est la chose la plus importante. Je pense qu'il est heureux au Bayern actuellement». Toutefois, son avenir n'est pas encore scellé, puisqu'il serait difficile de laisser partir un élément libre avec la crise liée au coronavirus. Ce n'est pas l'idéal, mais je ne veux pas l'exclure. Il est également crucial de savoir comment se déroulent les discussions avec David Alaba. Enfin, le président des pensionnaires de l'Allianz Arena a fait un point sur les joueurs prêtés. «Odriozola et Coutinho ne sont pas destinés à rester. Concernant Ivan Perišić, je dois dire que c'est un joueur que j'aime. Il ne joue pas toujours de manière spectaculaire, mais il est efficace comme samedi contre Chelsea. Il fait son travail». Après avoir fait ces annonces, Rummenigge va pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions. Un sujet sur lequel il aura encore beaucoup de choses à dire d'ici vendredi.