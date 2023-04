AC Milan, EdF : Olivier Giroud annonce la couleur pour l’Euro 2024

Olivier Giroud continue de faire le bonheur de l’AC Milan. A 36 ans, l’attaquant du club lombard a déjà inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Surtout, il a été un des protagonistes principaux de la qualification des Rossoneri pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à Naples en étant à la finition d’un raid solitaire de son coéquipier Rafael Leao. Le Français a d’ailleurs prolonger son bail jusqu’en juin 2024 avec les pensionnaires du stade San Siro. Une juste récompense pour celui qui s’est fixé comme objectif l’Euro 2024 avec l’Equipe de France. L’ancien joueur de Montpellier s’est notamment confié sur cette prolongation.

«Cette prolongation est le travail et la récompense d’une belle saison et demie, presque deux. J’ai gagné un titre de Champion, j’ai eu une bonne adaptation, rapide, la confiance du club et un superbe accueil des supporters. Tout était réuni pour continuer une telle aventure. J’ai encore de grandes choses à réaliser, y compris en cette fin de saison avec la Ligue des Champions. J’aurais peut-être pu me poser plein de questions, souhaiter d’autres choses, à un tas de niveaux à la sortie de la Coupe du monde. Mais l’idée était de mettre à profit ce que je viens de faire avec le Milan, de le bonifier et de rester très compétitif jusqu’en juin 2024. Maintenant, je prends les saisons 'step by step’».

