Ligue 1 : Monaco et Bordeaux repartent de l'avant, Saint-Etienne et Nantes sont toujours aussi fragiles

Après le nul entre Brest et Montpellier (2-2) et avant le derby breton entre Lorient et Rennes, ainsi que le choc de ce soir qui opposera le LOSC et le PSG (à suivre en live commenté), la 16e journée se poursuivait en ce milieu d'après-midi avec 4 rencontres au programme. Nantes recevait Angers pour un derby de la Loire qui a tourné à un partage des points (1-1). Toujours aussi empruntés, même depuis que Patrick Collot a remplacé Christian Gourcuff, les Canaris ont dû s'en remettre à un miracle pour arracher le nul. Ils n'ont pas montré grand-chose, malgré un poteau de Ndilu (90e+2) dans le temps additionnel. C'est finalement la poitrine de Traoré (1-1, 90e+4) qui a répondu au but de Romain Thomas avant la pause (42e). Le SCO peut s'arracher les cheveux.

La suite après cette publicité

Sévèrement battue par Lens en milieu de semaine, l'ASM se rendait à Dijon, lanterne rouge, avec l'ambition de retrouver le parfum de la victoire. Un magnifique échange Ben Yedder-Volland a lancé la rencontre avec le but de l'Allemand (0-1, 15e). Encore malmené, Dijon n'a pas abdiqué et aurait même pu égaliser avant la mi-temps si Ecuele-Manga ne s'était pas interposé sur ce missile d'Ebimbe, ou si la tête de Dobre avait attrapé le cadre (44e). Au retour des vestiaires, les Asémistes tremblaient encore à l'image de ce mauvais dégagement qui a bien failli profiter à Konaté (48e). Plutôt séduisants dans le jeu, les Dijonnais n'ont pas été récompensés et s'inclinent 1-0 face à des Monégasques qui remontent à la 6e place.

Saint-Etienne n'est toujours pas au mieux

Direction Strasbourg où le Racing a rechuté, mettant fin à sa série de 4 rencontres sans défaite. C'est Bordeaux qui l'a emporté 2-0, se donnant au passage un peu d'air après deux revers de suite en championnat. Les Girondins ont pris l'avantage par Pablo (0-1, 38e) au terme d'une première période équilibrée et animée. A l'image de leurs trois buts refusés sur l'ensemble du match, les Bordelais ont plutôt dominé la seconde période, doublant même la mise par Otavio (0-2, 67e). Ils repartent d'Alsace avec de la confiance et un succès précieux dans la besace, et en profitent pour s'offrir la 12e place.

Enfin, Saint-Etienne accueillait le Nîmes Olympique, qui n'a goûté qu'une seule fois à la victoire sur ses neuf dernières rencontres. Le duel partait sur des bases assez élevées puisque Moukoudi ouvrait le score (1-0, 8e), avant de voir Alhinvi égaliser rapidement (1-1, 14e). Reynet maintenait les siens à flot en repoussant un penalty de Boudebouz (36e), alors qu'à l'inverse, Ripart trompait Moulin d'une panenka pour donner l'avantage aux Crocos en deuxième mi-temps (1-2, 56e). Les Verts ont su réagir grâce à Nordin (2-2, 63e), puis ont tenté de forcer la décision avant de se faire un peu peur sur la fin. Fragiles, ces deux formations s'en contenteront.

Le classement de Ligue 1.

Les résultats des matchs de 15h :

Saint-Etienne 2 - 2 Nîmes : Moukoudi (8e) et Nordin (63e) pour l'ASSE ; Alhinvi (14e) et Ripart (sp 56e) pour Nîmes

Strasbourg 0 - 2 Bordeaux : Pablo (38e) et Otavio (67e) pour Bordeaux

Nantes 1 - 1 Angers : Traoré (90e+4) pour Nantes ; Thomas (42e) pour le SCO

Dijon 0 - 1 Monaco : Volland (15e) pour Monaco