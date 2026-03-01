OM : Paixão savoure son incroyable but contre l’OL

Buteur égalisateur d’un geste sublime avant de délivrer une passe décisive pour le but victorieux de Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão a vécu une soirée intense lors du succès renversant de l’OM face à l’OL (3-2) en Ligue 1. Entré en jeu en seconde période, le Brésilien a changé le visage de la rencontre en inscrivant une frappe enroulée dans la lucarne, relançant totalement son équipe dans un Vélodrome incandescent.

Après la rencontre, le Marseillais savourait ce moment particulier : « c’est un moment spécial pour moi et pour tout le monde. J’ai réussi à marquer. J’ai réussi à donner le ballon à PEA. Mon but ? C’est un super but, c’est une position que j’aime beaucoup. J’en ai mis pas mal des buts comme ça. C’était un grand moment. Classement ? C’est important pour les têtes de rester en haut, de rester au contact, de suivre le rythme. Il faut qu’on arrive à enchaîner, c’est un match difficile ». Un discours ambitieux, alors que l’OM reste pleinement engagé dans la course au podium à deux points des Lyonnais.