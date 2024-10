Chelsea n’a pas dit son dernier mot avec Mykhaïlo Mudryk !

«L’espoir est le remède de demain pour la déception d’aujourd’hui». Empruntés à l’humoriste américain Evan Esar, ces mots résonnent avec force au moment d’évoquer la trajectoire de Mykhaïlo Mudryk. Arrivé du côté de Londres lors du mercato hivernal 2023, l’international ukrainien (26 sélections, 3 buts) - recruté 70 millions d’euros par les Blues - n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière sous le maillot londonien. Loin s’en faut. Après une première demi-saison ponctuée de 2 passes décisives en 17 rencontres, le natif de Krasnograd a enchaîné avec un exercice 2023-2024 globalement décevant. Malgré 7 réalisations et 2 nouveaux caviars en 41 matches toutes compétitions confondues, le joueur formé Shakhtar Donetsk n’a jamais totalement convaincu Mauricio Pochettino. Pour preuve ? Le principal concerné n’a débuté que 18 rencontres de Premier League la saison dernière. Alors forcément, l’arrivée d’Enzo Maresca sur le banc de Chelsea en juillet dernier pouvait laisser entrevoir un nouveau départ pour le talentueux numéro 10.

La suite après cette publicité

Problème ? Depuis la reprise, Mykhaïlo Mudryk n’a disputé que 81 petites minutes en championnat et ne peut se targuer que d’une seule titularisation contre Wolverhampton lors de la deuxième journée. Un faible temps de jeu au cours duquel l’intéressé n’a d’ailleurs pas vraiment brillé. Barré par la concurrence - notamment celle de Jadon Sancho - le droitier d’1m75 profite cependant de la scène européenne pour se distinguer. Déjà performant face au Servette FC lors des barrages de la Ligue Europa Conférence, l’ailier de 23 ans continue de briller dans cette compétition. Passeur décisif contre La Gantoise (4-2) à l’occasion de la première journée, le numéro 10 des Blues a ainsi été l’un des grands artisans du nouveau succès de Chelsea, jeudi soir, sur la pelouse du Panathinaïkós. Avec deux offrandes adressées à João Félix et un but inscrit au retour des vestiaires, l’Ukrainien a grandement participé à la large victoire (4-1) de Chelsea, leader du classement après deux rencontres.

À lire

C4 : Chelsea étrille le Panathinaikos, Ikoné porte la Fiorentina, Basaksehir sombre

Maresca souligne les progrès de Mudryk

Juste techniquement, inspiré balle au pied et percutant aux abords de la surface adverse, Mudryk - sous contrat jusqu’en juin 2031 avec Chelsea - a rappelé qu’il pouvait être ce joueur différent. Celui qui avait notamment marqué les esprits sous le maillot du Shakhtar Donetsk lors de la phase de poules de la Ligue des Champions version 2022-2023 (3 buts et 2 passes décisives). Interrogé au sujet de son protégé, Enzo Maresca ne manquait d’ailleurs pas de saluer sa performance. «Je suis très heureux, mais pas pour moi, pour lui. Je suis sûr que petit à petit nous arriverons à un point où Mykhailo Mudryk marquera plus de buts et sera plus important pour nous. En tant que staff, nous passons beaucoup de temps à aider les joueurs, pas seulement Misha mais toute l’équipe, et depuis que nous avons commencé, nous travaillons avec tous les ailiers pour qu’ils arrivent à l’intérieur de la surface et dans la position où Misha a marqué. Au début, il a eu du mal mais il commence à y arriver pour marquer des buts. C’est la même chose pour Jadon (Sancho), Noni (Madueke), Pedro (Neto), tous les ailiers, ils ont besoin d’être dans cette zone parce que le ballon va arriver à cet endroit», notait l’Italien en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Des propos faisant écho à ceux prononcés par Serhiy Palkin, directeur général de longue date du Shakhtar. Questionné sur les performances de son ancien joueur du côté de Londres, le dirigeant ukrainien n’avait, en effet, pas hésité à accuser Chelsea de ne pas comprendre comment tirer le meilleur parti de Mudryk. «Vous n’avez pas besoin d’une Ferrari si vous ne savez pas comment la conduire. Une voiture normale fera l’affaire. Si vous achetez une Ferrari, vous devez réfléchir à la façon de la gérer. C’est mon opinion sur Mudryk à Chelsea. Je suis sûr qu’il montrera ses qualités quand il en aura l’occasion. Il sait faire la différence, ce qui se voit également dans ses apparitions pour l’équipe nationale ukrainienne. Il y a très peu de joueurs dans cette catégorie», confiait Palkin dans un entretien accordé à Goal. Pas forcément aidé par l’instabilité chronique des Blues au cours des derniers mois - à l’image des nombreux coachs passés sur le banc londonien (Graham Potter, Bruno Saltor, Frank Lampard, Mauricio Pochettino…) - Mykhaïlo Mudryk espère désormais surfer sur ses bonnes performances en Ligue Europa Conférence pour, enfin, lancer son aventure du côté de Stamford Bridge.