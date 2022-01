Serie A : la Juve et Naples font les affaires des deux Milan

Un temps menacé en raison de nombreux cas de Covid-19 détectés, le choc entre la Juventus Turin (5e, 34 pts) et Naples (3e, 39 pts) avait finalement bien lieu ce jeudi à 20h45 dans le cadre de la 20ème journée de Serie A. À l'Allianz Stadium de Turin, la Vecchia Signora se présentait en confiance après avoir terminé son année en enregistrant un sixième match d'invincibilité consécutif (5 victoires, 1 nul) toutes compétitions confondues. Dynamique bien différente, en revanche, pour les Napolitains qui, malgré leur place sur le podium, n'avaient plus enchainé deux victoires consécutives depuis fin octobre. Avec deux petits succès sur leurs huit dernières rencontres de Serie A, les hommes de Luciano Spalletti, privé de nombreux cadres, se présentaient donc en 4-2-3-1 avec Mertens présent en pointe et soutenu par le trio Insigne-Zielinski-Politano. De son côté, Massimiliano Allegri optait pour un 4-3-3 où Chiesa et Bernardeschi accompagnaient Morata, aligné sur le front de l'attaque turinoise.

Dries Mertens lance le Napoli !

Pour sa 50ème titularisation sous le maillot de la Juventus, Chiesa était d'ailleurs le premier à se mettre en évidence dans cette rencontre mais Di Lorenzo, en deux temps, contrait la frappe du buteur italien (4e). Bien mieux entrés dans ce match, les Turinois se signalaient à nouveau. Sur corner, McKennie voyait, lui, sa tête filer au ras du poteau gauche (5e). Décidés à faire rapidement la différence, les Bianconeri repartaient de l'avant mais ni la tentative de Rabiot (10e) ni celle de Chiesa (16e) ne trouvaient le chemin du but tenu par Ospina. Bousculés pour ne pas dire largement dominés, les Partenopei sonnaient pourtant la révolte et sur leur première véritable occasion, Mertens trouvait la faille. Servi dans la surface, Politano réalisait un superbe contrôle avant de remiser en retrait pour le numéro 14 du Napoli qui concluait l'action d'une frappe croisée, laissant Szczęsny et De Ligt, revenu sur sa ligne, impuissants (0-1, 23e).

Piquée à vif, la Vieille Dame tentait de revenir rapidement dans ce choc mais la frappe croisée de Cuadrado manquait également de précision (28e). Trop peu réaliste, la Vecchia Signora s'exposait alors face à des Napolitains gagnant, au fil des minutes, en confiance. Trouvé à l'entrée de la surface, Zieliński enchaînait contrôle et frappe du pied droit sans opposition mais Szczęsny, vigilant, s'envolait pour claquer le cuir au-dessus de sa barre (38e). Juste avant la pause, les partenaires de Mertens obtenaient un dernier coup franc dangereux mais l'attaquant napolitain manquait de peu le cadre turinois (45e). Plus tranchants dans leurs offensives, les Ciucciarelli prenaient ainsi les devants à l'issue du premier acte, et ce malgré une entame délicate. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Rabiot repartaient avec les mêmes intentions offensives. Sur un nouveau centre enroulé, Morata trouvait Chiesa mais la demi-volée de ce dernier était une nouvelle fois contrée (47e).

Federico Chiesa remet la Juve à hauteur !

Le pied sur le ballon, les Bianconeri continuaient d'imprimer leur rythme et à force de pousser, ils allaient enfin être récompensés. Profitant d'un ballon renvoyé plein axe par Rrahmani, l'inévitable Chiesa concluait d'une frappe du gauche légèrement déviée (1-1, 54e). Portée par cette égalisation, la Vieille Dame reprenait sa marche avant et Locatelli s'illustrait à son tour mais sa reprise était finalement détournée, in-extremis (56e). Chahutés, les Partenopei s'enhardissaient également mais Mertens, très actif à l'Allianz Stadium, voyait sa tentative au premier poteau captée par Ospina (60e). Une rencontre qui s'enflammait au fil des minutes et où les deux formations se rendaient alors coup pour coup. D'un côté, Chiesa y allait de sa volée (61e). De l'autre, l'omniprésent Mertens butait sur l'excellent Szczęsny (65e). Tenu en échec, Massimiliano Allegri changer alors ses plans et faisait entrer Dybala. Sur son premier ballon, l'Argentin dégainait une superbe frappe lointaine mais Ospina se déployait parfaitement pour écarter le danger (67e).

Une opposition qui, malgré le sang neuf apporté, perdait largement en intensité et il fallait donc attendre les dix dernières minutes pour voir une nouvelle occasion franche. Servi sur le côté gauche, Dybala menait à toute vitesse le contre turinois mais son centre filait juste devant Kean et Cuadrado, prêts à reprendre l'offrande du nouvel entrant argentin (83e). Sous la pression de l'enjeu, aucune des deux formations ne prenait alors le risque de se découvrir et les 22 acteurs se quittaient ainsi sur un match nul (1-1). Un résultat qui n'arrange personne puisque la Juve stagne à la cinquième place et voit le podium s'éloigner avant d'aller à Rome lors de la 21ème journée. Même sort pour le Napoli qui accueillera la Sampdoria le 9 janvier prochain mais perd, pour l'heure, le contact avec les deux géants milanais, solidement installés aux deux premières places de Serie A.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Juventus

Le XI de Naples