JT Foot Mercato : Mauricio Pochettino impose ses plans à Chelsea

Le Chelsea version Pochettino prend forme

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino est tout proche de rejoindre les Blues, il a déjà fait part de ses plans mercato à la direction. Annoncé sur le départ, Mason Mount pourrait voir son avenir être relancé avec l’arrivée de Maurico Pochettino sur le banc de Chelsea. L’ex-coach du PSG apprécie son profil et veut faire de lui l’un des joueurs clés de son dispositif selon le Daily Mail. La direction de Chelsea comptait plutôt sur l’Anglais pour faire une belle vente, mais le manager argentin en a décidé autrement. Même si, d’après London Evening Standard, la direction des Blues ne veut toujours pas prolonger son contrat qui prend fin en juin 2024. Mount exige d’avoir des revenus similaires aux plus gros salaires du club. Puis Mauricio Pochettino compte également sur Romelu Lukaku la saison prochaine. Prêté à l’Inter, le club lombard ne devrait pas lever l’option d’achat du Belge. Son manque d’efficacité n’effraie pas le tacticien qui va discuter avec lui cet été. Il participera à la présaison avant qu’une décision ne soit prise sur son avenir. Et malgré l’investissement colossal de Chelsea sur le mercato cette année, le club veut continuer à recruter du lourd. D’après le Daily Mail, la direction des Blues est sous le charme de Youssouf Fofana. Il serait un remplaçant idéal à N’Golo Kanté s’il se blesse à nouveau. Surtout, il sera un renfort idéal en cas de départ de Mateo Kovačić. Le milieu croate aurait débuté des négociations avec Manchester City. Dans les buts, Chelsea serait à la lutte avec deux autres clubs de Premier League pour Emiliano Martínez. La direction d’Aston Villa n’est pas contre le vendre, mais il faudra débourser au moins 17 M€ pour l’Argentin qui retrouverait un compatriote comme coach. Enfin, Chelsea veut faire du ménage dans l’effectif pour pouvoir garder João Felix. Prêté sans option d’achat par l’Atlético, Chelsea devra débourser près de 100 M€ pour le transférer définitivement. Selon Sport, les Blues vont vendre Aubameyang, Cucurella, Ziyech et Pulisic pour pouvoir se l’offrir. Mais la direction du club est prête à attendre la décision finale de Pochettino sur le dossier, le coach argentin pourrait être contre ce transfert.

Le PSG intéressé par Mourinho, la Roma répond

Comme nous vous l’avons confirmé avant-hier, José Mourinho fait bien partie des deux priorités du Paris Saint-Germain pour la succession de Christophe Galtier. Le Portugais a d’ailleurs parfaitement joué au chat et à la souris quand il a été interrogé sur cette rumeur. «Si le PSG m’a contacté ? S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé», avait-il déclaré avec un grand sourire. Pour le moment, impossible de savoir si le Portugais jouait la comédie. L’AS Roma préfère y croire, c’est en tout cas le discours qu’a tenu hier le directeur sportif du club, Tiago Pinto, sur Sky. «Le PSG sur Mourinho ? Je suis rassuré par cette question, on me l’a posée à chaque élimination cette saison. J’espère qu’on me la posera aussi à Budapest. Il a très bien répondu et je suis tranquille.» Affaire à suivre.

À lire

Dossier Mourinho : la réponse de l’AS Roma au PSG

Kanté a tranché pour son avenir

Libre de tout contrat en fin de saison, N’Golo Kanté sait où il veut jouer la saison prochaine. Apparu à seulement sept reprises cette saison en Premier League, Kanté n’avait plus joué entre août 2022 et avril 2023. Une longue période d’inactivité qui a remis en doute son avenir avec les Blues. Malgré un futur incertain, il a été interrogé par Skysports sur son envie de faire partie du projet de Chelsea la saison prochaine, et Kanté a répondu cash : «c’est certain. C’est un projet passionnant pour le club. Malheureusement, cette saison n’a pas été à la hauteur de Chelsea. Mais tout le monde veut suivre cette voie, celle du succès et des titres. J’espère que ce club se battra à nouveau dans cette direction. Nous verrons bien où je serai, mais j’espère que ce sera un changement pour le club, c’est le plus important.»