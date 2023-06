La nouvelle piste low cost de Chelsea pour son attaque

La suite après cette publicité

Chelsea est l’un des très grands animateurs du mercato depuis le rachat du club par Todd Boehly. Plus de 600 M€ ont été injectés sur le marché en deux mercatos seulement. Problème, avec tous ces changements dans l’effectif, sans compter la valse des entraîneurs (Tuchel, puis Potter, Lampard, et enfin Pochettino), la mayonnaise n’a pas pris. Résultat, le club anglais a vécu une saison absolument horrible, terminant à la 12e place de Premier League.

C’est donc une saison sans Ligue des Champions ni aucune autre coupe d’Europe qui attend les Blues et leur nouvel entraîneur. Le coach argentin a des idées mais il doit aussi trancher dans le vif et sortir ceux dont il ne veut pas dans son groupe. João Felix est déjà retourné à l’Atlético de Madrid, alors que certains comme Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic, Hakim Ziyech ou encore Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly sont invités au départ. Les cas Lukaku ou Mount sont particuliers.

Des discussions débutées avec Villarreal et l’agent de Nicolas Jackson

En l’état actuel des choses, il semble compliqué de les conserver, pour différentes raisons. Avec le départ probable du Belge (vente ou prêt), Chelsea doit recruter du lourd en attaque. Les pistes Victor Osmihen et Dusan Vlahovic existent mais elles coûtent très chères : plus de 110 M€ pour le Nigérian de Naples et au moins 80 M€ pour le Serbe de la Juventus. Dans ces circonstance, le club anglais prospecte tous azimuts, notamment du côté de l’Espagne.

D’après le London Evening Standard, des discussions ont même été entamées avec Villarreal pour Nicolas Jackson (21 ans). Une rencontre a même eu lieu la semaine dernière avec les représentants de ce dernier. Longtemps blessé cet hiver, l’avant-centre sénégalais ne fait pas encore partie des joueurs de premier plan mais il a terminé la saison en boulet de canon, inscrivant 10 de ses 12 buts en Liga sur les deux derniers mois de compétition. Le Sous-Marin jaune serait surtout disposé à le laisser partir pour 35 M€. Un tarif bien plus abordable.