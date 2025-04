Gambardella : Samuel Ledain, le milieu qui monte à Rennes

Ce n’est un secret pour personne, le Stade Rennais est un formidable pourvoyeur de talents. Rien que sur les dernières années, Andy Diouf, Désiré Doué, Eduardo Camavinga, Georginio Rutter, Sofiane Diop ou bien évidemment Ousmane Dembelé sont sortis de l’académie du club breton. Les Rouge et Noir continuent de prouver chaque saison que leur vivier est inépuisable. Si Djaoui Cissé et surtout Mohamed Méité bénéficient d’un grand temps de jeu sous les ordres d’Habib Beye, ils sont nombreux à pousser au portillon. C’est d’ailleurs tout sauf une surprise si le Stade Rennais s’est qualifié dans le dernier carré de la Coupe Gambardella.

Dans cette équipe qui affrontera l’AJ Auxerre pour une place en finale de la compétition au Stade de France dimanche 20 avril à 14h30, figure plusieurs grands espoirs rennais. À commencer par un certain Samuel Ledain. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il est l’un des piliers de la formation de William Stranger, actuel coach de l’équipe de Gambardella. Né en 2007, ce milieu de terrain box to box est un joueur très à l’aise techniquement. Comparé toutes proportions gardées à Yann M’Vila, Ledain récupère beaucoup de ballons et fait briller ses coéquipiers grâce à un sens de la passe très au-dessus de la moyenne. Il a d’ailleurs délivré 5 passes décisives en U19 cette saison avec le club breton. Très attaché à la Côté d’Ivoire, le milieu rennais souhaite terminer sa formation au sein de son club formateur avant de répondre aux sollicitations de son pays d’origine. À noter qu’actuellement, plusieurs clubs étrangers ont déjà un œil sur ce pur talent du SRFC.