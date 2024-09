Todd Boehly vs Behdad Eghbali… Chelsea est au bord du chaos !

Éviter une « guerre civile » à Stamford Bridge. Tels sont les mots employés par le média britannique The Telegraph en ce dimanche 8 septembre 2024. Critiqués par de nombreux observateurs au cours des derniers mois pour leur gestion, les nouveaux propriétaires des Blues se déchirent. Pour rappel, depuis le rachat de la formation londonienne à l’oligarque russe Roman Abramovich en mai 2022, Todd Boehly détient 38,5 % du club, répartis à parts égales avec l’investisseur milliardaire Hansjorg Wyss et Mark Walter, un allié de Boehly des Dodgers de Los Angeles. De son côté, Clearlake Capital possède une participation de 61,5 %.

La suite après cette publicité

Oui, mais voilà, au cours des dernières heures, Bloomberg révélait de grosses divergences quant à l’orientation générale du club, précisant notamment « des opinions divergentes sur la politique de recrutement de Chelsea, la sous-performance de l’équipe et l’incapacité à progresser dans la construction d’un nouveau stade ». Une rupture remettant alors en jeu l’avenir de Chelsea, onzième de Premier League après trois journées et toujours aussi décevant sur le plan sportif malgré les investissements conséquents effectués au cours des derniers mois. À noter, à ce titre, que les Blues ont dépensé environ 1,5 milliard d’euros depuis le départ d’Abramovich… Ce dimanche, The Telegraph fait d’ailleurs de nouvelles révélations quant à la situation de crise actuellement traversée par les Blues.

À lire

Thomas Tuchel dévoile un indice sur son avenir

Chelsea doit désormais gérer une crise institutionnelle

Ainsi, la relation entre Todd Boehly et Behdad Eghbali, figure centrale de Clearlake Capital, aurait atteint un point de rupture. Dès lors, les deux hommes d’affaires seraient, aujourd’hui, prêts à acheter les actions de l’autre afin de prendre le contrôle. Une version bien différente de celle annoncée ces dernières, puisque Bloomberg laissait entendre que Todd Boehly pourrait claquer la porte. Il n’en est finalement rien. En effet, c’est bel et bien une guerre de pouvoir qui se joue désormais dans le sud-ouest de la capitale britannique. Le média anglais ajoute, à ce titre, que des sources de Clearlake ont rapidement indiqué qu’elles n’avaient pas l’intention de vendre et que son cofondateur Behdad Eghbali évaluerait la possibilité d’augmenter sa participation dans le club en rachetant potentiellement d’autres parts, y compris celle de Boehly.

La suite après cette publicité

Annoncé sur le départ, ce dernier aurait finalement les mêmes intentions. En effet, l’implication de Todd Boehly dans le projet est si grande qu’à l’heure actuelle, il pourrait offrir un montant proche de 3 000 millions d’euros à Clearlake Capital pour rafler la mise et reprendre la main. Pour rappel et dans le cadre de l’accord conclu lors du rachat, Boehly occupe actuellement le poste de président, et ce, jusqu’en 2027, date à laquelle Clearlake Capital désignera, à son tour, son candidat à la présidence de Chelsea. À moins que tout ne change, si l’un des deux hommes craque et décide finalement de vendre ses actions. Une chose est sûre, la tension est à son comble du côté des Blues. Un climat délétère qui pourrait, par ailleurs, peser directement sur les résultats sportifs des troupes d’Enzo Maresca, nommé sur le banc londonien au cours de l’été après le départ de Mauricio Pochettino…