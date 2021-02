PL : Liverpool perd contre Brighton, West Ham bat Aston Villa

Deux rencontres de la 22e journée de Premier League se disputaient ce mercredi soir à partir de 21h15, et notamment celle entre Liverpool et Brighton à Anfield. Mais sur leur pelouse, les Reds se sont inclinés 1-0 suite à un but d'Alzate (56e).

La suite après cette publicité

Une défaite qui ne fait pas du tout les affaires de l'équipe de Jürgen Klopp, toujours quatrième, alors que Brighton est quinzième. Dans l'autre match de la soirée, West Ham s'est amusé face à Aston Villa avec un succès 3-1. Jesse Lingard, prêté par Manchester United, a notamment inscrit un doublé.

Le classement de Premier League ici.