Ligue des Champions

OM : Dugarry dézingue De Zerbi

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Club Bruges 3-0 Marseille

Ce n’est pas l’amour fou entre Roberto De Zerbi et Christophe Dugarry. L’ancien joueur de l’OM, consultant sur RMC, ne mâche pas ses mots à l’encontre du technicien italien depuis son arrivée sur le banc marseillais. Et les sorties régulières de Dugarry seraient l’une des raisons de l’agacement de De Zerbi quant à son traitement médiatique en France.

Forcément, cela ne va pas s’arranger avec la soirée de mercredi, qui a conduit à l’élimination de l’OM au terme d’une soirée au scénario invraisemblable. « De Zerbi est largement surcoté. Il est aux fraises, il dit tout et son contraire d’un match à l’autre. Hier il a réussi à entrer dans l’histoire, félicitations ! Il est totalement perdu », a lancé Dugarry sur RMC.

Pub. le - MAJ le
