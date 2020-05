Didier Drogba rend un vibrant hommage à Pape Diouf

Ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf (68 ans) est décédé le 31 mars dernier après avoir été contaminé par le Covid-19. Une bien triste nouvelle qui a donné lieu à de nombreux hommages dans le milieu du football. Discret après cette disparition tragique, Didier Drogba (42 ans) a décidé de sortir du silence au micro de Canal+ Afrique et de s'exprimer au sujet de la mort d'un homme qui a été important dans sa carrière.

«Pape Diouf a été mon premier agent et m’a accompagné tout au long de ma carrière dans mes choix et mes décisions. Il m’a donné des conseils de vie en communauté, des conseils par rapport à mes entraîneurs, quand je n’étais pas content de ma situation et que je voulais que les choses changent. J’étais jeune et fougueux et lui me donnait des paroles rassurantes et surtout me faisait me remettre en question. Je pense que ce que j’ai beaucoup appris de Pape, c’est cette capacité de se remettre en question, de toujours aller de l’avant. Et ça n’a pas été une surprise pour moi qu’il devienne président de l’Olympique de Marseille, l'un des plus grands clubs au monde. Pape a toujours été un pionnier, il a été le premier grand agent africain sur la scène mondiale. Il a toujours été le premier. Et en plus d’être compétent, c’est aussi une belle personne. Malheureusement, ce fléau aujourd'hui qu'est covid-19, est venu nous prouver qu’il s’attaque même aux plus belles personnes (...) Pape Diouf, mes condoléances à toute ta famille, à tout le monde du football, à l'Olympique de Marseille. Pape, à jamais dans nos cœurs !».