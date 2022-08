Le PSG prépare les prolongations de ses stars

La suite après cette publicité

Le très long feuilleton de la prolongation de Kylian Mbappé est terminé. Il a rapidement fait place au mercato, qui lui même, quand il sera terminé le 1er septembre prochain, cédera la main à la saison et à ses pérégrinations. Le PSG va aussi s'attaquer aux autres prolongations de quelques-uns de ses joueurs. D'après L'Equipe, plusieurs chantiers sont en préparation à ce sujet.

On parle notamment d'un certain Lionel Messi, lequel arrive en fin de contrat en juin prochain. Il dispose d'une option pour prolonger si les deux parties sont d'accord. Il semblerait que les feux soient plutôt au vert. L'Argentin se sent mieux à Paris après une première année difficile où il a mis un certain temps à s'adapter. Cependant, si le PSG a déjà tâté le terrain pour la suite, le septuple Ballon d'Or, absent de la nouvelle liste pour 2022, préfère temporiser.

Messi, Verratti et Marquinhos, trois dossiers chauds

Il préfère attendre et voir comment vont ses sensations d'homme et de joueur à Paris avant de penser à la suite. Selon son entourage, ce n'est pas pour préparer un retour au Barça comme ça a pu être dit ici et là. «Il n'y a eu aucun contact avec le FC Barcelone ou Laporta depuis le départ de Leo. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs», rapporte un proche du joueur dans les colonnes du quotidien sportif.

Le dossier Messi ne sera pas le seul à s'ouvrir car deux historiques du PSG vont débuter les négociations. Il s'agit de Marco Verratti (29 ans) et de Marquinhos (28 ans) lesquels disposent d'un contrat courant jusqu'en 2024. L'Italien et le Brésilien n'ont plus renégocié leur contrat depuis l'hiver 2019/2020. Il sera donc temps d'agir sous peine de les voir partir à un an de la fin l'été prochain.