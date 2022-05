Le Barça bloque le départ de Memphis Depay

Selon Sport, le FC Barcelone aurait bloqué pour le moment un éventuel départ de l’attaquant barcelonais Memphis Depay, en attendant que le mercato catalan se débloque. Xavi apprécierait la polyvalence de l’avant-centre hollandais de 28 ans et considèrerait qu’il pourrait être très utile la saison prochaine si jamais les Blaugranas ne réussissaient pas à signer cet été les renforts offensifs espérés.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2023, l’ancien Lyonnais aurait deux options selon le quotidien espagnol, soit il prolonge, soit il quitte le club. Une prolongation est possible car le joueur souhaiterait rester à Barcelone et son salaire n’est pas l’un des plus élevés de l’effectif. Cependant au vu de son attractivité sur le marché des transferts, l’international néerlandais qui intéresserait notamment Newcastle et Arsenal pourrait partir cet été pour renflouer les caisses du club, avec une opération estimée à plus de 20 millions d’euros.