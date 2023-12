L’OM et l’OL foncent sur Nadiem Amiri

Tous les clubs sont dans les starting-blocks. Le mercato va ouvrir ses portes dans quelques heures que les directions sportives se tiennent déjà prêtes à passer à l’action. Pour certaines, des négociations ou du moins des prises d’informations ont déjà débuté comme c’est le cas pour l’OM et l’OL. Pour le premier olympique, un latéral gauche et un ailier faux pied sont les profils prioritaires, pour le second, des recrues à toutes les lignes sont visées.

Ce début de saison n’a pas été la hauteur des ambitions des deux clubs français. Pour cette seconde moitié de saison, ils ne boxent pas dans la même catégorie, l’un visant encore une place sur le podium, l’autre se battant toujours pour son maintien. Cela ne les empêche pas d’avoir un œil sur les mêmes joueurs, comme ce fut déjà le cas ces dernières années. Et c’est encore ce qu’il risque de se passer lors de ce marché des transferts hivernal 2024.

L’OL fait le forcing pour Baptiste Santamaria

L’OM et Amiri s’étaient déjà mis d’accord cet été

À en croire les informations de Bild, Nadiem Amiri est ciblé par l’OM et l’OL. Le milieu de terrain de 27 ans ne joue presque pas au Bayer Leverkusen depuis le début de la saison. Avec ses 78 minutes de jeu toutes compétitions confondues, dont 64 rien que sur un match de Coupe d’Allemagne face au SV Sandhausen, club de 3e division allemande, il est le remplaçant du remplaçant dans l’esprit de Xabi Alonso, dont l’équipe brille de mille feux depuis le mois d’août.

Amiri était déjà courtisé par l’OM l’été dernier, il avait même trouvé un accord avec le club de la Canebière, qui avait fait machine arrière après sa non-qualification en Ligue des Champions. Le joueur était alors sur le point de rejoindre Leeds (Championship) avant de tout annuler au dernier moment. Un transfert estimé entre 6 et 7 M€ avait été évoqué. C’est donc une seconde tentative pour les Phocéens, qui devront faire face à la concurrence des Gones.

Le Bayer ne veut pas s’en séparer mais il est en fin de contrat

Le média allemand affirme que des contacts ont déjà été noués pour un joueur qui souhaite s’en aller du Bayer, faute de temps de jeu. Prêté au Genoa durant six mois il y a deux ans, le milieu de terrain n’a pas réussi à faire fructifier cette expérience à son retour au Bayer. Le leader de la Bundesliga n’a pas très envie de le voir partir et d’affaiblir en nombre un effectif en lice sur tous les tableaux mais Amiri arrive en fin de contrat en juin prochain. Un atout majeur pour les clubs intéressés…