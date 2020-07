PSG-ASSE : le joli message des Verts à Kylian Mbappé

En finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 contre l'AS Saint-Étienne vendredi soir, remportant ainsi le trophée pour la treizième fois de son histoire. Une rencontre que les Verts ont joué à dix contre onze pendant de nombreuses minutes, Loïc Perrin ayant reçu un carton rouge à la demi-heure de jeu suite à un tacle dangereux sur Kylian Mbappé. Blessé à la cheville, le natif de Bondy a dû être remplacé par Pablo Sarabia.

Et quelques minutes après le coup de sifflet final, les Verts ont publié un superbe message sur leur compte Instagram, dédiée au champion du Monde 2018 : «Loïc Perrin, l'ASSE et le football français espèrent te revoir le plus vite possible sur les terrains de football Kylian Mbappé.» Très classe.