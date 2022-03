Italie : Leonardo Bonucci ne veut pas s'arrêter

La suite après cette publicité

Battue par la Macédoine du Nord (1-0) vendredi dernier, l'Italie manquera la Coupe du monde 2022. Une deuxième édition de rang ratée par la Squadra Azzurra, qui avait déjà loupé le coche lors du Mondial 2018. Faisant partie des anciens de l'équipe, Leonardo Bonucci (34 ans) a réfuté la possibilité de prendre sa retraite à la suite de cet échec.

«Je ne sais pas ce que Giorgio (Chiellini ndlr) fera , de ma part il y a un désir de continuer afin d'être un exemple et un guide pour les nombreux jeunes qui portent ce maillot. Les 48 heures après l'élimination ont été vraiment dures, un groupe qui avait fait de l'enthousiasme sa force s'est retrouvé sans voix et en silence dans des situations d'union et de groupe, du déjeuner aux vestiaires» a-t-il expliqué. Le traumatisme est de nouveau profond pour une équipe d'Italie qui a pourtant soulevé l'Euro 2020 il y a moins d'un an.